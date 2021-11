Le conseil d’administration de Manchester United doit mettre fin au règne d’Ole Gunnar Solskjaer – Man United News And Transfer News

Est-ce que quelqu’un croit encore qu’Ole Gunnar Solskjaer est l’homme qui ramènera les jours de gloire à Manchester United ?

Le succès pour le club a été une forme informe à l’horizon depuis qu’il a pris le poste il y a deux ans et demi. « Ça arrive… », ont assuré les fans. La patience du vrai croyant sera récompensée.

Eh bien, les fans ont gardé les yeux fixés sur ce point à l’avenir. Ils ont été patients et, après avoir été assurés à plusieurs reprises que le Norvégien était l’homme qu’il fallait pour superviser la reconstruction, ils sont restés prudents dans le « processus ».

« Il obtient le club », leur a-t-on dit. «Il a juste besoin d’un défenseur central. Et un dos droit. Et un autre défenseur central. Et un ailier droit. Un ailier droit très particulier.

Certains fans se sont contentés de profiter des bonnes vibrations et de la lenteur de la trajectoire ascendante. Les amateurs de matchs ont été résolus dans leur soutien. Châtiés par une sombre décennie post-Fergie, les attentes n’auraient pas pu être beaucoup plus basses.

Dans l’ensemble, Solskjaer semble avoir reçu tout ce qu’il voulait. Cet été, il a été somptueusement comblé de qualité authentique. Le manque d’investissement dans un milieu de terrain est le seul domaine dans lequel la hiérarchie du club lui a fait défaut.

Le cas le plus révélateur est sûrement celui-ci : au cours des deux dernières années, United a poursuivi Jadon Sancho si obstinément que l’as de Dortmund a commencé à ressembler au Saint Graal. Ils l’ont finalement pris au piège pendant l’été. La pièce manquante du puzzle d’attaque était arrivée.

Et pourtant, à la fin du mois d’octobre, Solskjaer semblait avoir déchiré ses plans pour l’as anglais. La calamité de Liverpool semble avoir provoqué une régression vers l’auto-préservation. Il n’y a pas de rôle clair pour l’homme de 75 millions de livres sterling dans la configuration actuelle.

La seule méthode (si vous pouvez l’appeler une méthode) semble être l’espoir de tomber sur une formule qui garde le manager à la barre.

Non pas que la promesse initiale du 3-5-2 semble être la solution à long terme. Depuis une belle victoire contre un pauvre Spurs, la formation a vu les Reds arracher un point peu convaincant contre l’Atalanta puis être complètement surclassé dans le derby de Manchester hier.

City a remporté la victoire dans l’une des compétitions les plus unilatérales de mémoire d’homme. La vue du blues chic jouant avec une équipe malheureuse et inerte était sans doute aussi déprimante pour les fans que le récent martèlement de Scouse.

La situation actuelle de Sancho pourrait alors être considérée comme une preuve concluante qu’il n’y a pas de schéma global. Il a été acheté pour un rôle qui est déjà devenu obsolète. L’Empereur ne porte aucun vêtement.

On a beaucoup insisté sur le fait que United a levé la prudence pour devenir une équipe de premier plan. Avec la galaxie enviable de talents à sa disposition, Solskjaer avait les outils pour faire le grand pas suivant.

Au lieu de cela, nous avons un manager qui semble tellement impressionné par l’ampleur de la tâche qu’il a commencé à jeter des idées au mur dans l’espoir que quelque chose colle.

Alors, où est la déconnexion ?

Les entraîneurs de Solskjaer sont-ils à blâmer pour ne pas avoir mis en œuvre ses idées ? Ses idées sont-elles trop basiques pour réussir au plus haut niveau ? Les joueurs perdent-ils confiance en ses méthodes et baissent-ils lentement les outils ?

C’est peut-être tout ça ?

Comme ce fut le cas avec les prédécesseurs de Solskjaer, il semble que tout le monde, à l’exception des personnes qui comptent – ​​le conseil d’administration de United – sait que cela ne fonctionnera pas. L’écriture a été sur le mur pendant la majeure partie de la campagne actuelle.

Les fans se retournent, les joueurs ont l’air perdus et incertains d’eux-mêmes et les yeux tristes de Solskjaer semblent plaider pour un meurtre par pitié dans chaque interview désespérée d’après-match.

Antonio Conte a été laissé de côté. On pense que Zinedine Zidane n’est pas intéressé par le travail et une mini-crise est autorisée à engloutir une saison qui a tant promis.

Le conseil d’administration de United doit oublier la nostalgie et la bonne volonté. Ce sont eux qui doivent déchirer le plan et recommencer.

Il n’y a pas de retour de ça.

Ole Gunnar Solskjaer sera toujours un grand United. Il restera à jamais dans les mémoires comme le buteur du but le plus historique du club. Sa légende est établie.

Et il n’y a pas de honte à ne pas devenir un top manager. Pratiquement aucun joueur ne fait la transition. Il faut quelque chose de spécial, quelque chose qui manque à Solskjaer, pour être mis entre parenthèses comme Pep Guardiola et Jurgen Klopp.

Voyons donc cela pour ce que c’était – un long coup qui est tombé à l’obstacle final. Mettez lui et la base de fans hors de leur misère et trouvez quelqu’un qui peut faire jouer les joueurs de classe mondiale comme des joueurs de classe mondiale.

Il n’est pas trop tard pour sauver quelque chose de cette saison, mais chaque jour d’indécision le rend moins probable.