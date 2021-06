Le conseil d’administration de Paytm approuve la plus grande introduction en bourse de l’Inde ; l’entreprise peut déposer des documents d’émission de Rs 22 000 cr auprès de SEBI le mois prochain

Paytm, dans l’offre de vente (OFS) adressée à son personnel, a indiqué qu’elle a proposé de procéder à une offre publique initiale de ses actions, sous réserve des conditions de marché.

Paytm, propriété de One97 Communications, a reçu l’approbation de principe de son conseil d’administration pour lancer la plus grande introduction en bourse de l’Inde à ce jour, a-t-il déclaré dans une lettre aux employés et aux autres parties prenantes. La société est également en train de finaliser le projet de prospectus sur le hareng rouge (DRHP), qui pourrait être déposé au cours de la première semaine du mois prochain, a rapporté Bloomberg, citant des sources. Paytm s’attend à lever environ Rs 22 000 crore de l’émission publique au cours du trimestre d’octobre à décembre de cet exercice. Paytm, dans l’offre de vente (OFS) envoyée à son personnel, a informé qu’elle a proposé de procéder à une première offre publique de ses actions, sous réserve des conditions du marché, des approbations réglementaires, d’entreprise et autres, et d’autres considérations pertinentes, conformément à la législation en vigueur et a reçu l’approbation de principe du conseil d’administration. Financial Express Online a la copie de la lettre. Jusqu’à présent, l’introduction en bourse de Coal India de Rs 15 200 crore lancée en 2010 est la plus grande émission publique du pays.

(À mettre à jour)

