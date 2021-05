Le conseil d’administration de PNB Housing Finance envisagera de lever des fonds le 31 mai

L’accord de marque existant en date du 7 décembre 2009 continuera de régir l’utilisation de la marque PNB jusqu’à ce que la participation de PNB dans la société de financement du logement soit de 30% ou plus.

Le conseil d’administration de PNB Housing Finance se réunira le 31 mai pour envisager une levée de fonds. La collecte de fonds par le prêteur non bancaire était en suspens depuis longtemps après avoir annoncé la levée de 1 800 crore de Rs par le biais d’une émission préférentielle ou de droits en novembre 2020. Cependant, le plan a été déraillé car la banque mère du Punjab National (PNB) n’a pas obtenu le approbation de la Reserve Bank of India pour injecter des capitaux dans PNB Housing.

Lors d’un appel d’analystes en avril 2021, Hardayal Prasad, directeur général et PDG de PNB Housing Finance, a déclaré: «Comme vous le savez, nous attendions la levée de capital avec la participation de PNB et 600 crores de Rs ont été réservés depuis. Mais après, la permission n’a pas été donnée. Nous avons donc lancé le processus d’évaluation de toutes les options et modes de levée de fonds. »

Fait intéressant, le prêteur non bancaire a également révélé mardi qu’il avait conclu un nouvel accord de marque avec PNB, qui donne à la société mère le droit de retirer sa marque au prêteur hypothécaire. Le nouveau contrat de marque sera applicable si la participation de PNB dans PNB Housing Finance tombe en dessous de 30%. Actuellement, PNB détient 33% du capital de la société de financement du logement. FE a appris que le nouvel accord de marque a été signé car toute levée de fonds par PNB Housing Finance diluerait la participation de PNB dans celui-ci.

L’accord de marque existant en date du 7 décembre 2009 continuera de régir l’utilisation de la marque PNB jusqu’à ce que la participation de PNB dans la société de financement du logement soit de 30% ou plus. Lorsque l’actionnariat de PNB tombera en dessous de 30%, le nouvel accord du 24 mai remplacera l’accord existant, a déclaré la société de financement du logement.

Le nouvel accord comprend également une clause de redevance. Dans le cas où la participation de PNB tomberait en dessous de 30%, PNB Housing paiera une redevance comprise entre Rs 15 crore et Rs 30 crore. La redevance serait de 0,2% de ses revenus ou de 2% du bénéfice net, selon le montant le plus élevé.

PNB Housing Finance avait précédemment enregistré un bénéfice net de Rs 127 crore au cours du trimestre de mars (Q4FY21), contre une perte nette de Rs 242 crore il y a un an à la même période. Le prêteur a pu réduire ses dépenses de 28% en glissement annuel (en glissement annuel) à Rs 1 646 crore au cours du trimestre de mars. Cependant, le revenu total de la NBFC a diminué de 6% en glissement annuel à Rs 1 834 crore au T3FY21. Le ratio fonds propres / actifs pondérés en fonction des risques (CRAR) du prêteur était de 18,73% à la fin de mars 2021, contre 20,06% il y a un trimestre.

