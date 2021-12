Le conseil d’administration de RBL Bank met en place un panel de recherche pour le nouveau PDG

Le conseil d’administration a décidé de nommer un cabinet de recrutement à cet effet et la banque s’efforcera de terminer le processus de succession dans les meilleurs délais, selon la notification.

RBL Bank a déclaré jeudi que son conseil d’administration avait constitué un comité de recherche pour identifier un nouveau directeur général et directeur général pour diriger la banque.

Plus tôt dans la journée, le prêteur avait déclaré que la Reserve Bank of India (RBI) avait approuvé la nomination de Rajeev Ahuja en tant que directeur général et PDG par intérim de la banque pour une période de trois mois à compter du 25 décembre 2021 ou jusqu’au nomination d’un directeur général et d’un chef de la direction régulier, selon la première éventualité.

« Dans la continuité de notre courrier du 30 décembre 2021, nous vous informons que le Conseil, lors de sa réunion tenue ce jour, soit le 30 décembre 2021, a constitué un comité de recherche (composé du Président du Comité des Nominations et des Rémunérations, de deux membres du le conseil d’administration et un expert externe) pour identifier et évaluer les candidats au poste de directeur général et chef de la direction tant à l’intérieur qu’à l’extérieur de la Banque », a déclaré RBL Bank dans une notification en fin de soirée.

Le conseil d’administration a décidé de nommer un cabinet de recrutement à cet effet et la banque s’efforcera de terminer le processus de succession dans les meilleurs délais, selon la notification.

Samedi, le directeur général sortant Vishwavir Ahuja était parti en congé après que la RBI a nommé son directeur Yogesh Dayal au conseil d’administration de la banque en tant qu’administrateur supplémentaire. Ahuja est parti en congé environ six mois avant la fin de son mandat.

Jeudi, les actions de RBL Bank ont ​​clôturé à Rs 130,40, soit 9,63% de moins que leur clôture précédente sur l’ESB.

Financial Express est maintenant sur Telegram. Cliquez ici pour rejoindre notre chaîne et rester à jour avec les dernières nouvelles et mises à jour de Biz.