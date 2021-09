Le conseil d’administration de Reliance Infra approuve l’augmentation de 737 crores de roupies en tant qu’obligation convertible en devises

in

Les obligations auront un taux de coupon de 4,5% et arriveront à échéance en 2031.

Le conseil d’administration de Reliance Infrastructure (RInfra) a approuvé l’augmentation de 737 crores de roupies en tant qu’obligation convertible en devises (FCCB) sur la base d’un placement privé.

Les obligations non cotées seront convertibles en actions de 10 Rs chacune à un prix de conversion de 111 Rs par action, une prime de 101 Rs et 19,70 % de plus que le prix plancher.

Les FCCB seront attribués dans les 30 jours suivant la date de clôture de l’émission, a indiqué la société dans un dépôt à la Bourse de Bombay.

Le conseil d’administration a également approuvé la nomination de Sandeep Khosla au poste de directeur financier de la société après que Pinkesh Shah, le directeur financier en place, a pris en charge la présidence du projet du Bangladesh chez Reliance Power.

Plus tôt en juillet, la société a levé 550 crore de roupies en émettant des titres sur une base préférentielle. RInfra est un développeur de plusieurs projets à travers divers véhicules à usage spécial (SPV) dans des secteurs à forte croissance tels que l’électricité, les routes et le métro ferroviaire dans l’espace des infrastructures et le secteur de la défense.

