Le conseil d’administration de RPower approuve l’émission préférentielle d’actions et de bons de souscription aux promoteurs de RInfra

Le conseil d’administration de Reliance Power (RPower) a approuvé dimanche l’attribution préférentielle d’actions et de bons de souscription convertibles à Reliance Infrastructure (RInfra) par la conversion de la dette en cours de 1 325 crores de roupies en capitaux propres. L’émission d’actions portera la participation de RInfra et d’autres promoteurs dans RPower jusqu’à 25 %, et l’augmentera encore au-delà de 38 % lors de la conversion des bons de souscription, a déclaré RPower.

“En plus de la réduction de la dette prévue dans les filiales, la dette consolidée de RPower sera réduite de 3 200 crores de roupies au cours de l’exercice 22”, a déclaré RPower dans un communiqué. Le ratio d’endettement devrait s’améliorer à 1,80:1 fois au cours de l’EX22, contre 2,08 fois au cours de l’EX21, a indiqué la société.

Le conseil d’administration a également approuvé la recherche d’une résolution habilitante pour lever des fonds par le biais d’obligations convertibles en devises (FCCB) et de titres par le biais de placements institutionnels qualifiés (QIP).

Reliance Power avait fait défaut sur les remboursements à Axis Bank, Yes Bank et Lakshmi Vilas Bank (LVB) dus le 31 janvier 2020. La société a fait défaut de rembourser Rs 78 lakh à Axis Bank, Rs 1,09 crore à Yes Bank et Rs 1,25 crore à LVB . L’entreprise avait contracté un prêt de 75 crores de Rs auprès de la banque Axis, de 63 crores de Rs auprès de Yes Bank et de 20 crores de Rs auprès de LVB.

