Le conseil d’administration de Satin Creditcare hoche la tête pour augmenter jusqu’à Rs 225 crore via une émission préférentielle

Le conseil d’administration de Satin Creditcare a approuvé l’augmentation jusqu’à Rs 225 crore via l’émission préférentielle d’actions et de bons de souscription à un prix d’émission de Rs 81,25 à la catégorie des groupes non promoteurs et promoteurs, a annoncé la société dans un avis d’échange lundi.

La société émettra jusqu’à 30 76 920 actions pour un montant de Rs 25 crore à la catégorie d’investisseurs non promoteurs, et émettra des bons de souscription entièrement convertibles de 2,46 crores pour un montant ne dépassant pas Rs 200 crore au promoteur, au groupe de promoteurs et à la catégorie d’investisseurs non promoteurs. .

Après l’émission préférentielle, le promoteur et le groupe de promoteurs détiendront 39,98 % du capital de la société, selon l’avis.

