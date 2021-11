Le conseil d’administration de Spandana Sphoorty nomme Shalab Saxena au poste de directeur général et PDG

Pour novembre, jusqu’au 16, la société a collecté environ Rs 400 crore sur une base autonome.

Le conseil d’administration de Spandana Sphoorty Financial a approuvé lundi la nomination de Shalabh Saxena en tant que directeur général (MD) et PDG (PDG) pour cinq ans à compter de la date d’adhésion.

Saxena est actuellement directeur général et PDG de Bharat Financial Inclusion. Il a plus de 27 ans d’expérience auprès de diverses institutions financières, dont Canara HSBC OBC Life Insurance et Standard Chartered Bank.

Spandana Sphoorty a également nommé Ashish Damani président et directeur financier. Il a nommé Abanti Mitra, administrateur indépendant de Spandana Sphoorty depuis 2011, en tant que président non exécutif du conseil d’administration avec effet immédiat. Le président sortant Deepak Vaidya continuera de siéger au conseil d’administration en tant qu’administrateur indépendant, a indiqué la société.

Spandana Sphoorty n’a pas encore déclaré ses bénéfices de juillet à septembre en raison d’un récent changement de direction après la démission de la fondatrice Padmaja Gangireddy.

Fournissant peu de détails sur ses bénéfices pour le trimestre clos en septembre, la société a déclaré que son efficacité de collecte autonome s’élevait à 105% en juillet-septembre et à 113% pour le mois de septembre, y compris les prépaiements, sur une base non auditée.

Pour novembre, jusqu’au 16, la société a collecté environ Rs 400 crore sur une base autonome.

