Le conseil d’administration de Sterling et Wilson Renewable Energy approuve l’attribution de 2,93 crores d’actions d’une valeur de Rs 1 099 crore à Reliance New Energy Solar

Sterling et Wilson Renewable Energy (SWRE) ont approuvé jeudi l’attribution de 2,93 crores d’actions pour un montant de Rs 1 099 crore à Reliance New Energy Solar Ltd.

Après cette transaction, Reliance New Energy Solar Ltd (RNESL), qui fait partie de Reliance Industries, détiendra 15,46 pour cent du capital-actions libéré de SWRE.

Plus tôt en octobre de cette année, le RNSL avait signé des accords définitifs avec Shapoorji Pallonji and Company Private Ltd (SPCPL), Khurshed Daruvala et Sterling & Wilson Solar Ltd (SWSL) pour acquérir 40 % du capital post-money de SWSL par le biais d’une série de transactions.

Sterling & Wilson Solar Ltd est maintenant connue sous le nom de Sterling and Wilson Renewable Energy.

« Le conseil d’administration de la société, lors de sa réunion du 30 décembre 2021, a approuvé l’attribution de 2 93 33 333 actions de capital d’une valeur nominale d’une roupie chacune entièrement libérées sous une forme dématérialisée à titre d’attribution préférentielle en espèces. contrepartie, à RNESL à un prix de Rs 375 par action, soit un total de Rs 1 099,99 99 875 », indique un dossier réglementaire.

Après cette attribution, RNESL détient 15,46 pour cent du capital social total libéré de la société, a-t-il ajouté.

Les détails concernant l’émission par la société de 2 93 33 333 actions de participation à RNSL ont été divulgués à BSE et NSE le 10 octobre 2021.

En conséquence de l’attribution, le capital social souscrit et libéré de la société est passé de 16.03.60.000 à 18.96.93.333 actions.

