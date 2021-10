Le conseil d’administration de Tata Sons se réunit aujourd’hui, les plans d’Air India à l’ordre du jour

La semaine dernière, Tata Sons, par l’intermédiaire de sa filiale en propriété exclusive Talace, avait placé une offre gagnante de Rs 18 000 crore pour Air India.

Par Rajesh Kurup

Tata Sons tiendra sa réunion du conseil d’administration mardi, ce qui coïncide avec l’obtention par le groupe de l’offre pour le transporteur public Air India.

Le conseil d’administration devrait discuter du gain de l’offre d’Air India et des plans du groupe pour le transporteur, tandis que d’autres questions à l’ordre du jour incluent l’incursion numérique du groupe et les progrès de la super application, ont déclaré des sources proches du développement.

« L’achèvement des documents, y compris l’accord détaillé, ne devrait être achevé qu’en décembre de cette année et une remise complète d’ici mars 2022. Le conseil d’administration ne passerait donc pas beaucoup de temps sur l’offre de la compagnie aérienne car Tata Sons a un peu plus de cinq mois pour encadrer l’avenir du transporteur », a déclaré une source.

Cela signifie que le conseil d’administration de Tata Sons n’entreprendra pas immédiatement d’autres investissements records dans le transporteur, les plans d’expansion et la mise à niveau de la flotte existante, entre autres.

« Pour l’instant, mis à part les données financières, le groupe sait seulement qu’il achètera 117 appareils. Les responsables de Tata n’ont pas encore inspecté les avions, ce qui sera également fait en temps voulu », a-t-il ajouté.

Le conseil discutera également de la super application de Tata – TataNeu – qui a déjà été fournie à ses 7 employés lakh pour des tests avant un lancement commercial.

Avec le président N. Chandrasekaran, le conseil d’administration comptait six administrateurs. Les autres membres du conseil sont Venu Srinivasan (président de Sundaram-Clayton et TVS Motor Company), Ajay Piramal (président de Piramal Group et de Shriram Group), Ralf Speth (directeur général de Jaguar Land Rover), Bhaskar Bhat (ancien directeur directeur de Titan) et Harish Manwani (ancien directeur général de l’exploitation d’Unilever et président non exécutif d’Hindustan Unilever).

