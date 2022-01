Le conseil d’administration de TCS examinera la proposition de rachat le 12 janvier

« … le conseil d’administration examinera une proposition de rachat d’actions de la société, lors de sa réunion qui se tiendra le 12 janvier 2022 », indique un document réglementaire.

La plus grande société informatique indienne, Tata Consultancy Services (TCS), a déclaré vendredi que son conseil d’administration examinerait une proposition de rachat le 12 janvier.

« … le conseil d’administration examinera une proposition de rachat d’actions de la société, lors de sa réunion qui se tiendra le 12 janvier 2022 », indique un document réglementaire.

Aucun autre détail de la proposition de rachat n’a été divulgué.

Le conseil d’administration doit se réunir le 12 janvier pour approuver et prendre acte des résultats financiers de la société pour le troisième trimestre et les neuf mois se terminant le 31 décembre 2021.

Financial Express est maintenant sur Telegram. Cliquez ici pour rejoindre notre chaîne et rester à jour avec les dernières nouvelles et mises à jour de Biz.