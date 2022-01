Le conseil d’administration de Wockhardt approuve le plan d’augmentation de 1 000 crore de roupies via l’émission de droits

L’objectif de l’émission est de répondre aux besoins de financement de l’entreprise pour le remboursement de la dette subordonnée due, le financement d’initiatives de recherche et développement et d’objectifs généraux de l’entreprise, entre autres, autorisés par la loi, a déclaré Wockhardt Ltd dans un dossier réglementaire.

La société pharmaceutique Wockhardt Ltd a déclaré jeudi que son conseil d’administration avait approuvé une proposition visant à augmenter jusqu’à Rs 1 000 crore par le biais d’une émission de droits. L’objectif de l’émission est de répondre aux besoins de financement de l’entreprise pour le remboursement de la dette subordonnée due, le financement d’initiatives de recherche et développement et d’objectifs généraux de l’entreprise, entre autres, autorisés par la loi, a déclaré Wockhardt Ltd dans un dossier réglementaire.

Le conseil d’administration, lors de sa réunion tenue jeudi, a examiné et approuvé l’émission d’actions par voie d’émission de droits aux actionnaires existants de la société pour un montant ne dépassant pas 1 000 crores de roupies, a-t-il ajouté.

Wockhardt a en outre déclaré que son conseil d’administration avait également autorisé le comité de mobilisation de capitaux à décider des termes et conditions de l’émission, y compris le ratio des droits, le prix d’émission, la date d’enregistrement, le moment de l’émission et d’autres questions connexes.

