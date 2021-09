Le conseil d’administration de ZEE Entertainment soutient Ashok Kurien et Manish Chokhani

in

Tous deux ont été conseillers de plusieurs sociétés de premier plan et ont inculqué une solide éthique de gouvernance d’entreprise au fil des ans, a déclaré la société.

Le conseil d’administration de ZEE Entertainment Enterprises (ZEEL) a décidé de soutenir ses deux anciens administrateurs non exécutifs contre lesquels des problèmes de gouvernance d’entreprise ont été soulevés. Le conseil a également réfuté les allégations formulées par les sociétés de conseil en vote.

Les spéculations dénigrant la contribution des administrateurs sont sans fondement et découlent d’une compréhension insuffisante de l’industrie, et les décisions prises par les membres du comité et le conseil d’administration sont attribuées à tort à des administrateurs individuels sans aucun fondement, a déclaré la société dans une note de presse.

« Le conseil d’administration applaudit à l’unanimité Ashok Kurien et Manish Chokhani, saluant leur conduite professionnelle au cours de leur association avec l’entreprise. Cela a été notre privilège d’avoir des membres aussi estimés au sein du conseil d’administration, et leurs contributions à l’entreprise restent importantes », a déclaré le président de ZEE Entertainment, R Gopalan.

Le fondateur de Zee Group, Kurien, a joué un rôle clé dans la conduite de l’entreprise vers de nouveaux sommets, tandis que les compétences en gestion et en analyse de Chokhani ont été d’une grande valeur pour le conseil d’administration, a-t-il déclaré.

Lundi, Kurien et Chokhani ont démissionné avant l’AGA de la société mardi, invoquant des « changements de circonstances de vie » et une « préoccupation ».

La semaine dernière, la société de conseil en vote Institutional Investor Advisory Services India Ltd (IiAS) avait soulevé des questions de gouvernance d’entreprise et demandé aux actionnaires de voter contre la reconduction de Kurien et Chokhani.

Alors que la société avait qualifié Kurien de non-promoteur et n’avait fait aucun dépôt réglementaire, IiAS l’a classé comme un “promoteur”. IiAS les a également tenus responsables d’une augmentation de 46% des salaires du directeur général de la société, Punit Goenka, au cours de l’exercice 21 ravagé par la pandémie.

La société avait également réfuté toutes les allégations plus tôt.

