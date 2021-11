Le conseil d’administration de Zee se réunira pour examiner les résultats financiers le 11 novembre

Cette décision prend de l’importance alors que le conglomérat médiatique est mêlé à une bataille juridique avec son plus grand investisseur, Invesco Developing Markets Fund.

Zee Entertainment Enterprises (ZEEL) a annoncé mercredi qu’elle tiendrait une réunion du conseil d’administration le 11 novembre pour examiner les résultats financiers du trimestre clos le 30 septembre.

La réunion du conseil d’administration, prévue pour le 27 octobre, a été annulée en raison d’un manque de quorum.

ZEEL a déclaré dans un avis de bourse que le conseil d’administration se réunirait pour enregistrer les résultats du deuxième trimestre se tiendra jeudi.

Cette décision prend de l’importance alors que le conglomérat médiatique est mêlé à une bataille juridique avec son plus grand investisseur, Invesco Developing Markets Fund.

Le 11 septembre, Invesco avait émis une lettre de demande demandant au conseil d’administration de ZEEL de tenir une AGE pour évincer certains administrateurs, dont son PDG et le directeur général Punit Goenka.

Invesco, qui détient avec sa filiale OFI Global China Fund une participation de 17,88 % dans ZEEL, avait également demandé l’intégration de six de ses candidats au conseil d’administration de ZEEL.

Le conseil d’administration de ZEEL, lors de sa réunion du 1er octobre, a qualifié la demande d' »invalide et illégale ». Pour sa part, Invesco avait fait part de ses inquiétudes concernant le projet de fusion de l’entreprise de médias avec Sony Picture Networks India, la qualifiant de « injuste » favorisant la famille fondatrice.

ZEEL avait saisi la Haute Cour de Bombay, qui entendra désormais l’affaire le 29 novembre. Par ailleurs, la formation du Tribunal national du droit des sociétés (NCLT) de Mumbai entend également la question, qui sera à nouveau examinée le 16 novembre.

