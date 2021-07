Le conseil d’administration d’Equitas approuve la fusion de la société holding avec la banque

in

Le conseil d’administration d’Equitas Small Finance Bank (ESFBL) a approuvé un projet de fusion d’Equitas Holdings (EHL) avec ESFBL. Le programme est en attente des approbations de la Reserve Bank of India et de Sebi. L’EHL est la société holding de l’ESFBL.

À l’entrée en vigueur du régime, chacun des actionnaires d’EHL se verrait attribuer 226 actions de 10 Rs chacune, créditées comme entièrement libérées d’ESFBL, pour 100 actions.

L’ESFBL avait, le 10 juillet, précisé que la Reserve Bank of India (RBI) avait autorisé la banque basée à Chennai à demander au régulateur bancaire l’approbation de son plan de fusion, ce qui faciliterait la fusion de l’entité promotrice EHL avec la banque .

Conformément aux directives d’agrément des petites banques de financement de la RBI et à la clarification de la RBI publiée le 1er janvier 2015, un promoteur de petite banque de financement peut sortir ou cesser d’être promoteur après la période de blocage initiale obligatoire de cinq ans, en fonction de la Le confort réglementaire et de surveillance de RBI et les réglementations Sebi à cet égard à ce moment-là.

Dans le cas d’ESFB, ledit blocage initial du promoteur expire le 4 septembre 2021, et la banque avait demandé à RBI si un projet de fusion du promoteur et de la société holding (EHL) avec la banque, entraînant la sortie de la promoteur, pourrait être soumis à la RBI pour approbation, avant l’expiration des cinq ans.

EHL et Equitas Small Finance Bank sont toutes deux cotées en bourse et EHL détient une participation de 81,98 % dans la banque.

