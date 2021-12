Le conseil d’administration d’Exide Industries donne son accord de principe pour la mise en place d’une usine de fabrication de cellules lithium-ion de plusieurs gigawatts

Le gouvernement pousse la fabrication de véhicules électriques à travers un cadre politique de soutien et en offrant des incitations aux constructeurs dans cet espace.

Le major des batteries de stockage, Exide Industries, a déclaré mardi que son conseil d’administration avait donné son approbation de principe à la création d’une nouvelle usine de fabrication de cellules lithium-ion de plusieurs gigawatts en Inde, car il prévoyait de participer à l’incitation gouvernementale liée à la production (PLI) système de fabrication de cellules de chimie avancée. La pénétration des véhicules électriques en Inde devrait devenir une réalité dans un avenir proche.

Le gouvernement pousse la fabrication de véhicules électriques à travers un cadre politique de soutien et en offrant des incitations aux constructeurs dans cet espace. En conséquence, les solutions de stockage à base de batteries lithium-ion gagneront en importance, à la fois pour les applications automobiles et industrielles », a déclaré le directeur général et PDG d’Exide Industries, Subir Chakraborty, commentant le nouveau développement.

Dans un document déposé en bourse, Exide Industries a déclaré que son conseil d’administration, lors d’une réunion tenue mardi, avait consenti à participer au programme PLI pour le « Programme national sur le stockage de batteries de cellules de chimie avancée (ACC) », publié par le ministère des Industries lourdes (MRI ) pour la mise en place d’installations de fabrication de cellules Li-ion de plusieurs gigawatts.

Chakraborty, en août de cette année, avait déclaré que la société explorait « toutes les options possibles » pour se lancer dans la fabrication de cellules pour batteries lithium-ion et attendait les petits caractères et les détails du programme PLI pour la fabrication de batteries de cellules chimiques avancées (ACC) dans le pays.

L’investissement minimum nécessaire pour une usine de fabrication de cellules pour batteries lithium-ion serait d’environ 100 millions de dollars par gigawattheure (GWh), avait-il informé.

