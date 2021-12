Le conseil d’administration d’IDFC First Bank est favorable à une fusion avec des entités de promotion

Le prêteur du secteur privé a déclaré que le conseil d’administration avait constitué et autorisé un comité à travailler sur les termes de la fusion proposée.

IDFC First Bank a déclaré jeudi que son conseil d’administration était favorable à la fusion IDFC Ltd et IDFC Financial Holding Co Ltd (groupe promoteur) avec la banque.

Le conseil d’administration de la banque, lors d’une réunion tenue le 30 décembre 2021, a examiné la proposition de fusion d’IDFC Ltd et d’IDFC Financial Holding Co Ltd (groupe promoteur) avec IDFC First Bank, a indiqué la banque dans un dossier réglementaire.

« Nous sommes, en principe, favorables à la fusion, sous réserve de l’approbation du conseil d’administration, des actionnaires, des créanciers et des approbations statutaires et réglementaires des entités respectives », a déclaré la banque dans un dossier réglementaire.

Le prêteur du secteur privé a déclaré que le conseil d’administration avait constitué et autorisé un comité – le comité d’augmentation de capital et de restructuration d’entreprise – pour travailler sur les termes de la fusion proposée.

Cela inclura la finalisation du programme, l’évaluation, l’embauche de conseillers, entre autres.

Plus tôt en juillet, la Reserve Bank of India a autorisé IDFC Ltd à se retirer en tant que promoteur d’IDFC First Bank à la fin de la période de blocage de cinq ans, et a ouvert la voie à une éventuelle fusion inversée entre deux entités.

