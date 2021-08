Le conseil d’administration du comté de San Diego, dominé par les libéraux, fait flotter la déclaration COVID, selon les critiques conservateurs, entrave la liberté d’expression

Le conseil de surveillance du comté contrôlé par les démocrates de San Diego examinera mercredi un point à l’ordre du jour qui déclarerait « la désinformation sur la santé une crise de santé publique » et adopterait des mesures pour essayer de « combattre » les messages qui contredisent les positions officielles du comté sur le coronavirus.

Un résumé de la proposition affirme que « la désinformation sur la santé présente désormais une plus grande menace pour la santé publique qu’une variante de COVID-19 ».

« En réponse, le conseil d’administration du comté de San Diego reconnaît que l’hésitation à l’égard des vaccins, qui empêche le comté d’aller au-delà de la pandémie de COVID-19, est alimentée par la propagation de la désinformation sur la santé et s’engage à développer des stratégies pour lutter activement contre la désinformation sur la santé.”

Les habitants se disent préoccupés par le fait que le fait de donner au pays le droit de déterminer ce qui compte comme « information » et « désinformation » pourrait porter atteinte à leur droit à la liberté d’expression.

Jim Desmond, membre de la minorité conservatrice du conseil d’administration, a averti que cette décision équivalait à “une atteinte excessive à nos droits et libertés”.

“Nous avons vu les échecs de Big Tech en matière de censure, et maintenant le gouvernement dit aux gens ce qu’ils peuvent et ne peuvent pas penser”, a-t-il déclaré à Fox News samedi. “Les gens devraient avoir la liberté de remettre en question le gouvernement, de faire nos propres recherches et de se faire leurs propres opinions.”

Les critiques craignent que la décision du comté, si elle est adoptée, ne réduise la liberté d’expression et fasse taire les personnes qui s’opposent aux blocages continus des coronavirus, aux mandats de masque et à d’autres ordres du gouvernement.

Une lettre du président du conseil d’administration, Nathan Fletcher, recommande de charger le directeur administratif du comté de consacrer des ressources à « étiqueter la désinformation sur la santé », puis à la contrer ; consacrer les recettes fiscales à un moyen de « moderniser les communications de santé publique » ; et de créer un nouveau site Web spécialement conçu pour « combattre la désinformation sur la santé », entre autres.

La lettre indique également que l’hésitation à la vaccination a un impact plus important sur les communautés minoritaires.

La mesure devrait être adoptée lors du vote mercredi.

Fletcher n’a pas immédiatement répondu à une demande de commentaire.

Cela fait suite à une autre décision du plus grand district scolaire du pays d’exiger que les enfants portent des masques à l’extérieur et en attendant à leurs arrêts de bus, malgré les informations selon lesquelles la transmission est plus faible à l’extérieur et les enfants courent moins de risques.

Depuis des mois, les démocrates d’autres régions du pays déclarent également des “crises de santé publique” de problèmes non médicaux.

Par exemple, le maire de Chicago, Lori Lightfoot, a mis de côté 10 millions de dollars de fonds d’aide au COVID en juin après avoir déclaré que le racisme était une crise de santé publique. Salt Lake City a emboîté le pas en juillet.

Et Eric Adams, l’ancien capitaine du NYPD et favori de la course à la mairie de New York, a déclaré dans une interview en juillet que “nous devons traiter la violence armée comme une urgence de santé publique” alors que les fusillades ont monté en flèche dans la Big Apple sous le maire actuel Bill de Blasio. .

Et en avril, le président Biden lui-même a demandé de nouvelles mesures de contrôle des armes à feu, arguant que la violence armée est également une crise de santé publique.