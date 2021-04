Le conseil d’administration du HHS n’a jamais approuvé la subvention de recherche de l’Institut de virologie de Wuhan ⋆ .

Le personnel de sécurité surveille à l’extérieur de l’Institut de virologie de Wuhan lors d’une visite de l’équipe de l’OMS chargée d’enquêter sur les origines de la maladie à coronavirus à Wuhan, province du Hubei, Chine, le 3 février 2021 (Thomas Peter / .)

Un conseil créé pour superviser la recherche qui pourrait rendre les agents pathogènes dangereux plus contagieux n’a pas examiné une subvention des National Institutes of Health qui a financé un projet à Wuhan, en Chine, pour modifier génétiquement les coronavirus à base de chauves-souris, selon un nouveau rapport.

Le groupe à but non lucratif EcoHealth Alliance a reçu un financement fédéral pour ses recherches sans faire l’objet d’un examen indépendant par le Potential Pandemic Pathogens Control and Oversight (P3CO), selon le Daily Caller.

La subvention comprenait un financement de 600000 dollars à l’Institut de virologie de Wuhan (WIV), le laboratoire où certains experts pensent que le COVID-19 s’est infiltré pour la première fois dans la population humaine à la fin de 2019.

Richard H. Ebright, professeur de biologie chimique à l’Université Rutgers, a déclaré au Daily Caller que les bureaux du directeur de l’Institut national des allergies et des maladies infectieuses (NIAID) – la sous-agence qui a financé EcoHealth – et les NIH ont «systématiquement contrecarré – en fait systématiquement annulé – le cadre HHS P3CO en refusant de signaler et de transmettre des propositions d’examen. »

Le Dr Anthony Fauci est le directeur du NIAID tandis que le Dr Francis S. Collins dirige le NIH.

«Après un examen attentif de la subvention, le NIAID a déterminé que la recherche dans le cadre de la subvention n’était pas une recherche sur le gain de fonction car elle n’impliquait pas l’amélioration de la pathogénicité ou de la transmissibilité des virus étudiés», a déclaré un porte-parole du NIH au Daily Caller en expliquant pourquoi sa sous-agence n’a pas signalé la subvention pour examen indépendant.

Pendant ce temps, une annexe au rapport sur l’origine du COVID-19 de l’Organisation mondiale de la santé publié la semaine dernière détaillait les travaux du WIV utilisant des «virus recombinants» dans des tests impliquant des coronavirus de chauve-souris, qui, selon Ebright, sont des descriptions de la recherche sur le gain de fonction.

Ebright a déclaré que le NIAID avait eu tort de déterminer que la subvention EcoHealth n’impliquait pas d’augmenter la transmissibilité des coronavirus. Il a noté que le résumé du projet pour l’exercice 2019, qui faisait référence aux «expériences d’infection in vitro et in vivo» sur les coronavirus, «nécessitait * sans équivoque * un examen des risques et des avantages dans le cadre du HHS P3CO Framework.»

Bien que le WIV ait la certification de confinement biologique le plus élevé, les responsables de l’ambassade des États-Unis ont exprimé des inquiétudes concernant la sécurité inadéquate du laboratoire à la suite d’une visite en 2018, y compris un avertissement selon lequel les travaux du laboratoire sur les coronavirus à base de chauves-souris posaient le risque d’une nouvelle pandémie de type SRAS, selon le Washington Post.

Si la subvention avait fait l’objet d’un examen P3CO, un comité HHS aurait examiné la subvention de manière indépendante et recommandé des mesures de confinement biologique supplémentaires pour empêcher les fuites de laboratoire, si nécessaire, ou même potentiellement recommander que la subvention soit refusée.

Le comité, qui évalue si les subventions qui impliquent l’amélioration des agents pathogènes dangereux valent les risques encourus tout en s’assurant que des garanties appropriées sont en place, a été formé en 2017. Le conseil a été créé trois ans après le financement fédéral de la recherche sur les «gains de fonction». temporairement suspendu en raison de préoccupations, il risquait de répandre des virus suralimentés dans la population humaine.

Le NIH a mis fin à la subvention EcoHealth en avril 2020 sur ordre de la Maison Blanche de l’ancien président Trump.

Le directeur adjoint du NIH pour la recherche extra-muros, Michael Lauer, a écrit dans une lettre au groupe que l’agence «ne croit pas que les résultats actuels du projet correspondent aux objectifs du programme et aux priorités de l’agence».

