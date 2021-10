Le conseil de Becky Lynch à Ronda Rousey après l’accouchement, ne revenez pas !!

Lire du contenu vidéo

Becky Lynch a quelques conseils sincères pour Ronda Rousey — SI la Superstar de la WWE veut retourner sur le ring de catch après avoir donné naissance à une magnifique petite fille… NE LE FAITES PAS !!

Bien sûr, The Man et Rowdy Ronda ont du bœuf majeur … mais ils ont aussi quelque chose en commun – ce sont de nouvelles mamans.

Lynch – qui a renoncé à son titre lorsqu’elle est partie en congé de maternité – a donné naissance à une petite fille en décembre avec son mari Seth Rollin. Elle est récemment revenue sur le ring… et est déjà championne de SmackDown.

TMZ Sports parlé à Becky et nous lui avons demandé si elle avait des conseils à donner à Rousey, qui a également a donné naissance à une petite fille avec son mari Travis Browne fin septembre … et elle l’a fait, en quelque sorte.

« Ne pas [come back], parce que je suis toujours au top, Ronda, tu n’aimeras pas ça. C’est mon conseil. »

Nous avons également demandé à Lynch – qui a un match énorme prévu contre Sasha Banques Vendredi soir lors d’une émission spéciale de 2,5 heures sur SmackDown sur FS1 – à propos de son retour dans le cercle carré … après le bébé.

« C’était fou, Mike. C’est passé de zéro à 100 très rapidement. Revenir, et revenir au sommet après ne pas avoir lutté pendant un an et demi. C’était fou, mais c’était incroyable. Et, mon bébé vient partout avec moi. »

Il y a plus, Lynch a également parlé de l’événement Crown Jewel de la WWE, qui se déroulera le 21 octobre en Arabie saoudite … et de la façon dont elle a l’intention d’inspirer les jeunes femmes et filles du pays.