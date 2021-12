Le conseil de Chris Wilder au jeune après l’impressionnante victoire de Middlesbrough

Le patron de Middlesbrough, Chris Wilder, a fait l’éloge de l’arrière droit Isaiah Jones alors que Boro est sorti victorieux de Bournemouth, qui a poussé la promotion.

Jones, 22 ans, a remporté le penalty décisif alors qu’il était abattu à l’intérieur de la surface par l’ailier Jaidon Anthony. Andraz Sporar est intervenu et n’a commis aucune erreur en convertissant ce qui s’est avéré être le seul but du match. Et tandis que Wilder a admis que le jeune avait bien performé, le manager pense toujours qu’il a beaucoup à améliorer.

S’exprimant après le match, Wilder a déclaré : « Il a beaucoup à apprendre, et il y a quelques points que nous devons resserrer avec lui, mais c’était une bonne performance.

«Il a eu une petite période pendant environ cinq minutes où il a fait de son mieux pour remporter le prix de l’homme du match, mais ensuite il a fait de son mieux pour le jeter aussi. C’est un jeune garçon qui apprend, et ces choses vont arriver.

« Sa performance était bonne, et elle devait l’être. Les garçons devaient produire sept, huit ou neuf performances sur 10 en raison du calibre de l’équipe dans laquelle nous jouions.

Jones a été une figure vitale dans le Middlesbrough équipe cette saison, comptant déjà 21 fois dans le championnat.

Et le mois dernier, l’arrière latéral a été récompensé pour ses performances avec un nouveau contrat au club.

Bien qu’il ait encore beaucoup à faire, il est clair que Wilder a maintenant beaucoup confiance en Jones pour être un titulaire régulier dans son équipe.

Wilder impressionné par ses débuts en vétéran

Wilder a également félicité la récente signature de Neil Taylor.

Taylor, 32 ans, a rejoint le club le mois dernier en tant qu’agent libre après avoir été libéré d’Aston Villa en été.

Et après sa performance contre Bournemouth, Wilder pense que le nouveau recrutement était une excellente décision.

Il a déclaré: «Nous avons parlé de l’équilibre et de la profondeur de l’équipe. Neil sait de quoi il s’agit avec le professionnel qu’il est.

« Il a disputé quelques matchs avec les moins de 23 ans – 45 puis 60 minutes – et c’est son travail sur le terrain d’entraînement, et aussi loin des choses, qui lui a donné l’opportunité de produire une telle performance.

«Il affrontait des joueurs mobiles dans des positions larges, mais n’a pas été exposé. Il était bon avec le ballon et nous a donné un bon calme dans notre jeu.

«Je suis ravi pour Neil car cela a été une saison assez difficile pour lui, sans avoir de club. Mais je connaissais sa disponibilité et le club nous a permis de le faire venir, ce dont je lui suis reconnaissant. Il est arrivé et a bien joué, et nous donne l’équilibre et la compétition dans cette position.

