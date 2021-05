Le Conseil de la GST examinera l’estimation de la compensation et réduira les taxes sur les vaccins Covid et les médicaments

Le 1er mai, le gouvernement avait réduit le taux de l’IGST à 12%, passant de 28% sur l’importation de concentrateurs d’oxygène à usage personnel jusqu’au 30 juin.

Le Conseil de la taxe sur les produits et services (GST), qui se réunira après un écart de deux trimestres vendredi, examinera les demandes des gouvernements des États pour réduire les taxes sur les vaccins Covid-19, l’oxygène médical et d’autres articles liés à Covid. Entre autres questions, le Conseil devrait également délibérer sur un déficit probablement plus élevé dans les recettes de compensation de la TPS au cours de l’exercice 22, de nombreux États exigeant que le Centre emprunte et transfère le montant aux États pour combler l’écart, comme il l’a fait l’année dernière.

“Nous avons déjà écrit au gouvernement indien pour exempter les vaccins Covid et autres produits liés à Covid de la TPS”, a déclaré à FE un haut responsable d’un gouvernement d’État dirigé par l’opposition, qui ne souhaitait pas être identifié. De nombreux partis d’opposition, dont le Congrès et le Congrès de Trinamool, ont exigé que tous les articles liés à Covid soient exonérés de la TPS.

Actuellement, la TPS est perçue au taux de 5% sur les vaccins et de 12% sur les médicaments Covid et les concentrateurs d’oxygène pour les fournitures nationales et l’importation commerciale de ces articles.

Auparavant, le Centre n’était pas en faveur d’exempter les vaccins, les médicaments et les concentrateurs d’oxygène Covid du prélèvement de la TPS, car une telle exonération rendrait les articles vitaux plus coûteux pour les consommateurs, car les fabricants ne pourront pas compenser les taxes payées sur les intrants.

«Si une exonération totale de la TPS était accordée, les producteurs nationaux de ces articles ne seraient pas en mesure de compenser les taxes payées sur leurs intrants et leurs services d’intrants et les répercuteraient sur les consommateurs finaux en augmentant leur prix», avait déclaré le ministre des Finances Nirmala Sitharaman. 9 mai, dans sa réponse à la lettre de la ministre en chef du Bengale occidental Mamata Banerjee à ce sujet au Premier ministre. Dans sa lettre, Banerjee avait demandé l’exonération de la TPS / des droits de douane et d’autres droits et taxes sur certains articles et médicaments liés à Covid.

Réagissant à la déclaration de Sitharaman, l’ancien ministre des Finances du Kerala, Thomas Isaac, avait tweeté qu’une «solution simple consisterait à les rendre (les articles liés aux covid) détaxés comme dans le cas des exportations. Les prix vont baisser. »

«Une analyse plus approfondie est nécessaire pour décider si une exonération de la TPS réduira ou non le prix du vaccin, aussi contre-intuitif que cela puisse paraître. Idéalement, un taux de TPS nominal bas de 0,1% pourrait potentiellement conduire à une baisse du prix des vaccins », a déclaré Sandeep Jhunjhunwala, partenaire de Nangia Andersen LLP.

La question de l’indemnisation des États pour leurs pertes de revenus dues aux perturbations induites par Covid dans les activités économiques sera également susceptible de figurer en bonne place. Dans une lettre à Sitharaman le 12 mai, le ministre des Finances du Bengale occidental, Amit Mitra, avait écrit que “ l’estimation révisée ” du Centre de Rs 1,56 lakh crore comme déficit du fonds de compensation de la TPS pour FY22 (par rapport à l’estimation budgétaire de Rs 1 lakh crore) aura besoin à revoir à la hausse.

«En raison de Covid Wave-2 et des verrouillages, la compensation sera beaucoup plus élevée que ce qui avait été projeté plus tôt», a écrit Mitra. De nombreux États de l’opposition, y compris le Kerala, souhaitent que le Centre emprunte pour combler le déficit d’indemnisation cette année également.

Dans le cadre d’un arrangement unique en FY21, le Centre a emprunté Rs 1,1 lakh crore et a transféré le montant aux États pour combler le déficit de compensation de la TPS. La dernière réunion du Conseil de la TPS a eu lieu en octobre 2020.

