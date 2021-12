Le Conseil de la TPS décide à l’unanimité de reporter la hausse de la TPS sur les textiles de 5 % à 12 %

Le Conseil de la TPS a décidé à l’unanimité de reporter la hausse de la TPS sur les textiles de 5 à 12 %. Plus à venir lors d’un point de presse du ministre des Finances à 15h00.

Dans un soulagement à l’industrie textile, le Conseil de la TPS, vendredi, a décidé à l’unanimité de reporter la hausse de la TPS sur les textiles de 5 pour cent à 12 pour cent. Cependant, la question doit être à nouveau discutée lors de la prochaine réunion du Conseil pour la future feuille de route.

La décision est intervenue alors que le ministre des Finances Nirmala Sitharaman préside aujourd’hui la 46e réunion du Conseil de la TPS. Le ministre des Finances de l’Union doit s’adresser aux médias sur les résultats de la réunion à 15h00 (provisoire) à New Delhi, a confirmé PIB Inde

La hausse du taux de la TPS sur les textiles devait entrer en vigueur le 1er janvier 2022.

Plusieurs États comme le Gujarat, le Bengale occidental, Delhi, le Rajasthan et le Tamil Nadu avaient signalé un taux d’imposition plus élevé sur les produits textiles le 20 décembre et avaient exigé que la hausse des taux soit suspendue.

Actuellement, une taxe de 5 pour cent sur les ventes allant jusqu’à 1 000 Rs par pièce est facturée, alors que la recommandation du Conseil de la TPS d’augmenter les taux sur les textiles de 5 pour cent à 12 pour cent aurait également eu un impact sur les petits commerçants du secteur. que les consommateurs.

