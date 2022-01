Le Conseil de la TPS reporte la hausse des taux sur les textiles

Alors que les augmentations de taux visaient à corriger le problème longtemps non résolu de la structure des droits inversée dans la chaîne de valeur des textiles synthétiques, elles ont rencontré l’opposition de l’industrie. Une structure où les intrants sont soumis à des taxes plus élevées que les produits finis entraîne un cumul de crédits d’impôt avec les acteurs en aval. La compétitivité de l’Inde sur le marché mondial des textiles, où les produits textiles synthétiques représentent une part beaucoup plus importante que les produits à base de coton, est considérée comme émoussée en raison du système fiscal inversé. Un GoM avait précédemment proposé les augmentations de taux, gardant cela à l’esprit, mais plusieurs États et l’industrie du textile à l’habillement, qui comprend des milliers de MPME et de minuscules unités, se sont opposés à cette décision car ils la considéraient comme une compression de la demande.

Tenant compte des demandes des États, y compris ceux liés aux sondages, le Conseil de la taxe sur les produits et services (TPS) a tenu une réunion d’urgence vendredi et a pratiquement annulé une décision prise lors de sa réunion de septembre d’augmenter le taux de la TPS sur les produits textiles de 5%. à 12%. Mais une hausse de taux similaire pour certaines chaussures prendra effet à partir de samedi comme prévu.

Un groupe de ministres (GoM), qui examine actuellement l’ensemble de la structure des taux de la TPS, réexaminerait les problèmes liés à la chaîne de valeur des textiles et soumettrait son rapport en février, a déclaré la ministre des Finances de l’Union, Nirmala Sitharaman, présidente du conseil, après sa 46e réunion ici.

Alors que les augmentations de taux visaient à corriger le problème longtemps non résolu de la structure des droits inversée dans la chaîne de valeur des textiles synthétiques, elles ont rencontré l’opposition de l’industrie. Une structure où les intrants sont soumis à des taxes plus élevées que les produits finis entraîne un cumul de crédits d’impôt avec les acteurs en aval. La compétitivité de l’Inde sur le marché mondial des textiles, où les produits textiles synthétiques représentent une part beaucoup plus importante que les produits à base de coton, est considérée comme émoussée en raison du système fiscal inversé. Un GoM avait précédemment proposé les augmentations de taux, gardant cela à l’esprit, mais plusieurs États et l’industrie du textile à l’habillement, qui comprend des milliers de MPME et de minuscules unités, se sont opposés à cette décision car ils la considéraient comme une compression de la demande.

Sitharaman a déclaré : « Un comité examine déjà la rationalisation des taux. La (question des) textiles sera à nouveau soumise au comité pour examen, qui soumettra un rapport d’ici février. Lors de la réunion (ultérieure) du Conseil, les recommandations du groupe seront discutées.

À l’heure actuelle, le taux d’imposition sur les fibres, les fils et les tissus artificiels est de 18 %, 12 % et 5 %, respectivement. Pour illustrer, le taux de GST est de 18% sur le mono-éthylène glycol (MEG) et l’acide téréphtalique purifié (PTA), les éléments constitutifs ; 12% sur les fils de polyester partiellement orientés (POY) et 5% sur les tissus gris, les tissus finis et les vêtements. Les fils naturels comme le coton, la soie et la laine sont dans la dalle de 5%.

À l’heure actuelle, les chaussures jusqu’à 1 000 ` la paire attirent 5% de TPS et les plus chères 18%. Le différentiel de prix est désormais aboli ; toutes les chaussures attireront désormais 12 % de TPS.

Les hausses de taux proposées sur les textiles, qui auraient uniformisé la taxation des produits de la chaîne de valeur textile, ont été opposées par plusieurs États, dont le Tamil Nadu, le Rajasthan, le Bengale occidental et même le Gujarat dirigé par le BJP. « L’augmentation des taux d’imposition aurait alourdi le fardeau financier des secteurs déjà mis à rude épreuve des textiles et des métiers à tisser des MPME », a déclaré le ministre des Finances du Tamil Nadu, Palanivel Thiaga Rajan.

Le Conseil avait précédemment demandé aux sept membres du GoM sur la structure des taux de la TPS dirigé par le ministre en chef du Karnataka, Basavaraj S Bommai, de suggérer des mesures pour rationaliser les taux de la TPS. Le mandat du GoM ayant pris fin le 27 novembre, une prolongation d’un mois lui a été accordée et il lui a maintenant été demandé de soumettre le rapport en février. Le Conseil se réunira probablement au début du mois de mars pour examiner les recommandations du groupe.

Comme indiqué par FE plus tôt, de nombreux gouvernements d’États ont demandé jeudi la prolongation du mécanisme de compensation des revenus pour les États au titre de la TPS pour cinq ans supplémentaires à compter de juin 2022.

Sur la plupart des gouvernements des États susceptibles d’être confrontés à un choc de revenus en raison de l’expiration prévue de la période de compensation de la TPS le 30 juin de l’année prochaine, le secrétaire au revenu de l’Union, Tarun Bajaj, avait précédemment évoqué une absence absolue de ressources pour l’extension du mécanisme, mais a déclaré une augmentation des revenus de la TPS. par la rationalisation de la structure des taux et une meilleure conformité amélioreraient probablement la situation.

Pendant ce temps, un processus de formalisation de l’économie – grâce à la poussée des transactions numériques et aux mesures prises par le gouvernement pour améliorer la conformité – a stimulé les recettes de la TPS ces derniers mois. Les perceptions brutes de la TPS se sont élevées à 1 31 526 crores en novembre (ventes d’octobre) 2021, le deuxième plus haut taux de rattrapage de l’histoire de l’impôt indirect global qui a été lancé en juillet 2017.

Financial Express est maintenant sur Telegram. Cliquez ici pour rejoindre notre chaîne et rester à jour avec les dernières nouvelles et mises à jour de Biz.