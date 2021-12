Le Conseil de la TPS se réunit le 31 décembre pour discuter de la rationalisation des taux

La réunion se tiendra le 31 décembre à Delhi et sera le prolongement de la réunion prébudgétaire avec les ministres des Finances des États le 30 décembre.

Le Conseil de la TPS, présidé par le ministre des Finances Nirmala Sitharaman, se réunira le 31 décembre et discutera, entre autres, du rapport du panel des ministres d’Etat sur la rationalisation des taux.

Il s’agira d’une réunion physique, qui discutera également de la correction de l’inversion des droits sur certaines marchandises.

La 46e réunion du Conseil de la TPS se tiendra le 31 décembre à Delhi, a déclaré un responsable, ajoutant qu’il s’agirait d’une prolongation de la réunion prébudgétaire avec les ministres des Finances des États le 30 décembre.

Le Groupe des ministres (GoM) sur la rationalisation des tarifs soumettra un rapport au Conseil. Le panel a examiné les articles selon une structure de droits inversée pour aider à minimiser les remboursements.

En outre, le comité d’ajustement, composé d’agents des impôts des États et du Centre, a fait de nombreuses recommandations « globales » au GoM concernant les changements de dalle et de taux et le retrait d’articles de la liste d’exemptions.

À l’heure actuelle, la TPS est une structure de dalles à quatre niveaux de 5, 12, 18 et 28 pour cent. Les articles essentiels sont soit exonérés, soit taxés à la dalle la plus basse, tandis que les articles de luxe et d’inaptitude attirent la dalle la plus élevée. Au sommet de la dalle la plus élevée, une taxe est prélevée sur les produits de luxe et d’inaptitude.

Il y a eu des demandes de fusion des dalles à 12 et 18% ainsi que de la suppression de certains éléments de la catégorie exonérée pour équilibrer l’impact de la rationalisation des dalles sur les revenus.

L’ancien ministre des Finances du Bengale occidental, Amit Mitra, a exhorté le ministre des Finances de l’Union à annuler une proposition de hausse du textile de 5% à 12%, affirmant que cela entraînerait la fermeture d’environ un lakh d’unités textiles et 15 lakh de pertes d’emplois.

Le ministre des Industries de Telangana, KT Rama Rao, a également exhorté le Centre à retirer son projet d’augmentation des taux de la TPS.

L’industrie s’est également opposée à l’augmentation de la taxe de cinq pour cent, citant des coûts de conformité plus élevés, en particulier pour le secteur non organisé et les MPME, en plus de rendre les vêtements des pauvres chers.

