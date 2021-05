Le conseil de Nita Strauss aux jeunes guitaristes: “ Soyez vous-même sans aucune excuse ”

Dans une nouvelle interview avec Sweetwater, Nita Strauss, le déchiqueteur de guitare basé à Los Angeles pour le ALICE COOPER groupe, on lui a demandé quel conseil elle avait pour les jeunes guitaristes qui tentent de percer dans l’industrie. Elle a dit (tel que transcrit par BLABBERMOUTH.NET): “Je pense que mon meilleur conseil, dans tous les domaines, est toujours d’être vous-même sans aucune excuse. Je pense que tant de gens sont pris à vouloir être leurs héros qu’ils oublient de développer leur propre personnalité et leur propre style. Je pense que Une grande partie de l’authenticité est en quelque sorte de connaître vos propres limites, de savoir qui vous êtes et ce que vous êtes prêt à faire et ce que vous ne voulez pas faire. J’ai pensé pendant longtemps que je devais me conformer à un certain stéréotype de, comme, “Tu veux être dans un groupe? Sors et bois avec tout le monde.” Ou quelqu’un m’a dit que tu devais montrer ton corps. Et j’ai suivi ce chemin pendant un moment, et je n’aimais pas le genre d’attention que j’ai eu. Alors j’ai pris le chemin complètement opposé, et j’étais, comme, “Je veux être pris au sérieux en tant que guitariste”, et cela n’a pas fonctionné non plus, parce que ce n’est pas qui je suis. Il n’y a pas de règle qui dit que vous devez regarder d’une certaine manière pour jouer un certain style de musique, même bien que les internautes aiment dire qu’il y a des règles. Mais vous ne pouvez pas vivre selon ces règles arbitraires que les internautes inventent; il vous suffit d’être authentiquement vous-même. “

Le mois dernier, Nita Raconté Lutte Inc. que son deuxième album solo à venir, qui est attendu avant la fin de l’année, mettra en vedette «quelques chanteurs invités». Elle a dit: “C’est quelque chose que je n’avais pas fait auparavant. Je voulais juste prendre position en tant que guitariste instrumental. Et cette fois-ci, je veux aussi montrer ce que je peux faire en tant qu’auteur-compositeur. Donc, il y a ça va être quelques chansons qui sont des chansons de hard rock plus traditionnelles qui ont des chanteurs invités, ce qui me passionne vraiment. “

Pressé par l’identité de certains des chanteurs invités sur son nouvel album, Nita a déclaré: “Je ne peux pas encore le dire. Mais je dirai que celle que j’ai confirmée est l’une de mes chanteuses préférées sur la scène en ce moment, et je suis très, très excitée de pouvoir enfin collaborer avec elle sur quelque chose.”

Strauss a également abordé le sujet de Tonnelier lui-même apparaissant peut-être sur son nouvel album en disant: “C’est quelque chose que j’ai en quelque sorte lancé autour de l’idée. Bien sûr, tout le monde le demande. Tout le monde a également posé des questions sur le dernier, et nous ne l’avons pas fait, alors peut-être qu’il est temps . Je ne sais pas.”

Straussson nouveau disque sera la suite de son premier album solo, “Chaos contrôlé”, sorti en 2018 via Registres sumériens.

L’année dernière, Nita Raconté New York lourd que son deuxième album solo sera toujours “un disque de shred instrumental. J’ai mis beaucoup de facettes différentes de ma personnalité – dont il y en a beaucoup – sur ‘Chaos contrôlé’, donc vous verrez le côté le plus agressif encore, vous verrez le côté le plus léger et le côté le plus heureux, le côté le plus paisible “, a-t-elle déclaré.” Je viens de terminer l’une des ballades de cet album, et je suis immensément fier de la façon dont il est sorti. Il y aura donc certainement un large éventail d’émotions différentes. Et le plus gros changement, je suppose, serait que je vais avoir un chanteur invité ou deux sur quelques chansons de celui-ci. Ce serait donc la principale différence entre les deux disques. “

En avril 2020, Nita lancé “Fondamentaux de la guitare rock” – un programme d’enseignement de la guitare en ligne en trois modules adapté aux apprenants de tous niveaux. Le cours est disponible sur www.iwanttoplayguitar.com.

NitaL ‘émission en direct est principalement de nature instrumentale, combinant des originaux avec des reprises.

Strauss a joué avec Alice Cooper depuis 2014 quand elle a remplacé le musicien australien et ancien Michael Jackson joueur Orianthi. Elle a rejoint Alice à temps pour un mammouth MOTLEY CRUE visiter. On lui a recommandé de Tonnelier par l’ancien bassiste du légendaire rocker et AILE chanteur Kip Winger.



