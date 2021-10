Le conseil de plus en plus répandu pour ne pas gâcher le prochain Noël (ou sa poche) | La vie

La crise des semi-conducteurs, le prix des expéditions et l’effondrement des ports de commerce entraînent un changement radical de stratégie d’achat ce Noël si nous ne voulons pas faire faillite.

Semaine après semaine, Noël approche. C’est normal que vous ne l’ayez pas remarqué, cela nous arrive tous les ans. Un jour c’est le 15 août et nous partons en vacances et le lendemain c’est le réveillon de Noël.

C’est probablement un tour du cerveau pour ne pas remarquer celui qui est sur le point de nous tomber dessus. Mais, de toute façon, la vérité est que c’est juste au coin de la rue et que les cadeaux vont devoir être choisis et achetés.

Selon des études de marché, 27% des Espagnols dépenseront plus cette année 2021 par rapport à 2020 (probablement en raison de la reprise économique après COVID), et 34 % prévoient également de le faire plus tôt que les autres années.

Allez-vous acheter de la technologie le Black Friday ? Les téléphones portables, les téléviseurs 4K, les bracelets d’activité, les jeux vidéo et les trottinettes électriques font partie des produits les plus recherchés. Jetez un œil à ces conseils pour acheter des produits technologiques lors du Black Friday.

Et c’est le conseil que nous donnent les experts : achetez des cadeaux de Noël dès maintenant si vous ne voulez pas vous ruiner en chemin.

La raison est différente des autres années, car bien que les magasins aient tendance à augmenter les prix pour Noël, cette année est motivée par la crise omniprésente des semi-conducteurs.

Comme actuellement tout fonctionne avec des puces, il y a un entonnoir brutal de commandes qui ne quittent pas les usines car elles n’ont pas de puces, ce qui provoque des pénuries de produits, ce qui fait finalement monter les prix.

Cela s’ajoute également à la crise des transports, qui a d’énormes problèmes pour transporter des marchandises (surtout internationales) en raison du manque de véhicules et du prix très élevé des combustibles fossiles. Expédier un conteneur coûte maintenant 10 fois plus cher qu’il y a un an.

Pour cette raison, et avec des prix en hausse depuis un mois, Les experts nous recommandent d’anticiper le magasinage des Fêtes de décembre et que l’on fasse les commandes des cadeaux que l’on veut faire.

Sinon, nous aurons non seulement de graves problèmes de stock mais aussi tous les cadeaux que nous verrons seront plus chers qu’avant la crise.