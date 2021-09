Le Conseil de promotion des exportations pour l’artisanat exhorte le gouvernement à revoir les tarifs du programme de promotion des exportations RoDTEP

in

Dans le cadre du RoDTEP, divers droits, taxes et prélèvements centraux et nationaux imposés sur les intrants, entre autres, seraient remboursés aux exportateurs.

Le Conseil de promotion des exportations pour l’artisanat (EPCH) a exhorté lundi le gouvernement à reconsidérer les taux de remboursement des taxes dans le cadre du programme de promotion des exportations RoDTEP, car actuellement, il n’est que d’environ 0,7% pour divers produits.

Lors d’une réunion avec le ministre des Finances Nirmala Sitahraman, le président de l’EPCH Rajkumar Malhotra a déclaré qu’il avait soulevé la question, entre autres.

Les autres points signalés par lui lors de la réunion comprennent le rétablissement de l’importation en franchise de droits d’embellissement, de garnitures et d’outils essentiels pour le secteur de l’artisanat, et la refonte des taux de remise des droits ; exportateurs à risque ; et le régime des taxes sur les produits exportés (RoDTEP).

Les taux RoDTEP récemment annoncés pour diverses catégories de produits artisanaux se situent en moyenne autour de 0,7%, a-t-il déclaré tout en exprimant l’espoir que la réunion d’aujourd’hui aidera à résoudre les problèmes du secteur.

Il a déclaré que la fourniture d’importations en franchise de droits a aidé les exportateurs d’artisanat à importer des articles pour embellir leurs produits comme l’éclairage, les lampes, les bijoux de mode et l’artisanat en bois.

Concernant les exportateurs à risque, le conseil a sollicité l’aide de la Direction générale de l’analyse et de la gestion des risques (DGARM) pour faciliter aux exportateurs le remboursement de la TPS (taxe sur les produits et services). En 2020-2021, les exportations indiennes d’artisanat se sont élevées à 25 679,98 crores de roupies (3,5 milliards USD).

En août de cette année, le gouvernement a annoncé les taux de remboursement des taxes dans le cadre du programme de promotion des exportations RoDTEP pour 8 555 produits, tels que les produits de la mer, les fils et les produits laitiers.

Le gouvernement a mis de côté 12 454 crores de roupies pour les remboursements dans le cadre du programme pour l’exercice en cours. Dans le cadre du RoDTEP, divers droits, taxes et prélèvements centraux et nationaux imposés sur les intrants, entre autres, seraient remboursés aux exportateurs.

Les taux de remboursement d’impôt varient de 0,5 pour cent à 4,3 pour cent pour divers secteurs. Le programme a remplacé le programme d’exportation de marchandises de l’Inde (MEIS), qui a pris fin en décembre de l’année dernière.