Le Conseil de sécurité nationale de Boris Johnson fustigé par les députés “La Grande-Bretagne pourrait être anéantie” | Politique | Nouvelles

Les députés et les Lords ont été avertis que le Royaume-Uni faisait face à environ “une chance sur six de catastrophe existentielle au cours des 100 prochaines années” et ils craignent que les changements dans le fonctionnement de l’organisme de sécurité signifient que Boris Johnson “passera environ 65% de temps en moins au NSC réunions ».

Ils craignent que cela ne signale une « approche plus décontractée de la sécurité nationale ».

Le comité mixte sur la stratégie de sécurité nationale a reçu des preuves de Toby Ord, un universitaire d’Oxford et expert en risques existentiels, sur l’ampleur des menaces auxquelles le Royaume-Uni est confronté.

Il a écrit : « Il y a très environ une chance sur six de catastrophe existentielle au cours des 100 prochaines années à cause de risques extrêmes, notamment des pandémies, des scénarios de changement climatique extrêmes, des conflits nucléaires et la création d’une intelligence générale artificielle non alignée.

«Comme l’a démontré Covid-19, l’approche du Royaume-Uni en matière de planification des risques extrêmes est actuellement déficiente dans un certain nombre de domaines clés…

« Une catastrophe existentielle détruirait le présent et l’avenir du Royaume-Uni, affectant à la fois les citoyens actuels et tous les futurs citoyens. Ils ont donc des enjeux particulièrement élevés, car le Royaume-Uni serait par définition incapable de se remettre d’une seule catastrophe de ce type. »

Le rapport d’aujourd’hui indique que « la préparation limitée du retrait des troupes de l’OTAN ne peut être décrite que comme un échec systémique ».

Ils avertissent : « Avec un grand regret, nous avons conclu que les récents événements en Afghanistan suggèrent que le NSC et les mécanismes intergouvernementaux qui soutiennent son travail ne sont pas à la hauteur de la tâche. La chute de l’Afghanistan a été dévastatrice tant sur le plan humain que stratégique…

« Lorsqu’une crise majeure de la sécurité nationale est survenue sous la forme de Covid-19, les structures du NSC vieilles de dix ans ont été abandonnées au profit d’arrangements ad hoc et d’improvisation – une décision que nous considérons comme une grave erreur.

« De plus, bien que nous reconnaissions que la pandémie de Covid-19 était sans précédent dans son ampleur, nous craignons que le gouvernement se soit avéré incapable de se préparer et de répondre à deux crises de sécurité nationale simultanément. »

Le rapport soutient que pour que le NSC ait du poids, le Premier ministre doit être directement impliqué dans son travail. Le comité est alarmé par les changements qui, selon eux, signifieront que M. Johnson assistera à moins de réunions.

Ils écrivent : « C’est l’investissement personnel en temps et en autorité du Premier ministre qui confère de la crédibilité au NSC… Pourtant, dans le nouveau système, le Premier ministre passera environ 65 % de temps en moins dans les réunions du NSC que sous la pratique précédente des réunions hebdomadaires. réunions lorsque le Parlement est en session.

“Dans notre évaluation initiale, il s’agit donc d’une étape rétrograde qui suggère une approche plus décontractée de la sécurité nationale.”

Une porte-parole du gouvernement britannique a déclaré: «Le Premier ministre est clair que le premier devoir du gouvernement est d’assurer la sécurité du peuple britannique, ce qu’il est absolument déterminé à assurer.

« Le Premier ministre et son gouvernement viennent de conclure un accord de défense trilatéral unique avec l’Australie et les États-Unis. Cela fait suite à une augmentation record des dépenses de défense, à l’ouverture d’un nouveau centre d’opérations CT et à un nouveau programme de modernisation des forces armées.

« L’examen intégré – l’approche du Royaume-Uni en matière de sécurité nationale à l’horizon 2030 définie par le Premier ministre – a souligné la nécessité de s’adapter à une époque plus compétitive et en évolution rapide. Le mécanisme de sécurité nationale est renforcé en réponse à l’examen intégré ainsi qu’à des événements tels que Covid et l’Afghanistan, si nécessaire. »