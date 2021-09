Le Conseil de stabilité financière et de développement dirigé par le ministre des Finances discute d’un problème d’actifs sous pression

Nirmala Sitharaman

Le Conseil pour la stabilité financière et le développement (FSDC), dirigé par la ministre des Finances Nirmala Sitharaman, a délibéré vendredi sur la gestion des actifs stressés et l’exposition des prêteurs à divers secteurs, au milieu des craintes d’un pic de tension dans le système bancaire une fois toutes les abstentions réglementaires, prolongées dans le sillage de la pandémie, sont annulés.

Le Conseil, qui se compose également des principaux régulateurs du secteur financier, a décidé de garder une vigilance continue sur les conditions financières.

Le renforcement du mécanisme institutionnel pour l’analyse de la stabilité financière, l’inclusion financière, le cadre de résolution des institutions financières et les problèmes liés aux processus IBC (Insolvency and Bankruptcy Code), les mécanismes de partage de données des autorités gouvernementales, l’internationalisation de la roupie indienne et les problèmes liés au secteur des retraites sont parmi les questions qui ont été discutées, selon un communiqué officiel.

Le ratio brut d’actifs non productifs (GNPA) des banques pourrait atteindre 9,8 % d’ici mars 2022, dans un scénario de référence, contre 7,48 % en mars 2021, a déclaré la Reserve Bank of India dans son rapport sur la stabilité financière (FSR) en juillet. Cependant, dans un scénario de stress sévère, les créances douteuses pourraient atteindre 11,22%, a-t-il averti. Cependant, le rapport indique que les banques disposent de fonds propres suffisants, à la fois au niveau agrégé et individuel, même en situation de stress.

Dans une interview accordée récemment à FE, le conseiller économique en chef Krishnamurthy V Subramanian a déclaré qu’avec une couverture de 88% et 14% d’adéquation des fonds propres (CRAR), les prêteurs gérés par l’État, le principal pilier du système bancaire, pourraient absorber tout choc émanant des créances douteuses. .

La réunion de vendredi a également délibéré sur les différents mandats du FSDC. Il s’agit de la stabilité financière, du développement du secteur financier, de la coordination inter-réglementaire, de l’éducation financière, de l’inclusion financière et de la supervision macro-prudentielle de l’économie, y compris le fonctionnement des grands conglomérats financiers.

Outre Sitharaman, la réunion du FSDC a réuni Bhagwat Kishanrao Karad et Pankaj Chaudhary, ministres d’État aux Finances ; le gouverneur de la RBI Shaktikanta Das ; Injeti Srinivas, président de l’Autorité des centres de services financiers internationaux ; secrétaires de divers départements du ministère des finances et des affaires sociales ; le président de Sebi, Ajay Tyagi ; le président de l’Autorité de réglementation et de développement des fonds de pension, Supratim Bandyopadhyay; le président de l’Insolvency and Bankruptcy Board of India, MS Sahoo; Membre de l’Autorité indienne de développement de l’assurance et de la réglementation (non-vie) TL Alamelu et conseiller économique en chef Subramanian.