Le conseil de surveillance de Facebook a renvoyé la décision d’interdiction de Trump à Mark Zuckerberg

Donald Trump restera en dehors de Facebook pour le moment, a décidé mercredi le nouveau conseil de surveillance de Facebook. Mais reviendra-t-il finalement?

Dans une décision inattendue, le conseil de surveillance a insisté sur le fait que ce n’était pas à lui de décider, mais à Facebook.

«En appliquant une sanction vague et sans norme, puis en renvoyant cette affaire au Conseil pour la résoudre, Facebook cherche à se soustraire à ses responsabilités», lit-on dans la décision. «Le Conseil rejette la demande de Facebook et insiste pour que Facebook applique et justifie une pénalité définie.»

Bien que le conseil d’administration ait statué que Facebook était justifié de suspendre Trump à la suite de l’émeute du 6 janvier au Capitole, il a déclaré que Facebook devrait avoir des normes plus claires sur les raisons pour lesquelles il a fait cela, et il doit déterminer la durée de la suspension. Le conseil a donné à l’entreprise six mois pour revenir à la planche à dessin et clarifier la durée de la suspension de Trump, ou décider de supprimer complètement son compte.

Essentiellement, le conseil a remis le problème à long terme de ce qu’il faut faire à propos de Trump entre les mains de la personne qui semble en vouloir le moins: le PDG Mark Zuckerberg.

Facebook a «esquivé ses responsabilités»

Le conseil de surveillance de Facebook – qui a été assimilé à sa «Cour suprême» – est un organe quasi judiciaire que Facebook a chargé de gérer certaines de ses décisions de modération de contenu les plus difficiles. Le conseil est actuellement composé de 20 avocats internationaux des droits de l’homme, militants, journalistes et anciens représentants du gouvernement. Facebook affirme avoir accordé au conseil une autonomie totale pour prendre ses propres décisions indépendamment de l’entreprise et l’a financé avec 130 millions de dollars.

La plus grande critique du nouveau conseil de surveillance de Facebook a été que c’est un moyen pour Facebook – en particulier Zuckerberg – de dégager la responsabilité de prendre des décisions difficiles.

Avec sa décision aujourd’hui, le conseil a riposté. En fait, le conseil d’administration a déclaré que Facebook avait tort de lui renvoyer l’affaire. De l’avis du conseil d’administration, Facebook n’a pas suivi ses propres règles en ne fixant pas de délai pour la suspension de Trump et n’a pas suivi une «procédure claire». C’est une réprimande surprenante du fonctionnement de Facebook.

«La décision de Facebook d’imposer une suspension indéfinie n’a pas été soutenue par ses propres règles. Et puis demander au conseil de surveillance d’approuver cette décision était en fait une erreur », a déclaré la coprésidente du conseil, Helle Thorning-Schmidt, lors d’une conférence de presse mercredi matin. Thorning-Schmidt a déclaré à plusieurs reprises que la société avait «esquivé ses responsabilités» dans sa gestion de la suspension Trump.

Lorsqu’on lui a demandé ce qu’elle pensait que la réaction de Facebook serait à la décision du conseil d’administration, Schmidt a déclaré que l’entreprise devrait l’apprécier – mais il est difficile d’imaginer Zuckerberg aussi complètement ravi de cette décision.

Dans un communiqué, Facebook a déclaré: «Nous allons maintenant examiner la décision du conseil d’administration et déterminer une action claire et proportionnée.» Il a déclaré que les comptes de Trump resteraient suspendus entre-temps.

«Ce que Facebook, Twitter et Google ont fait est une honte totale et une honte pour notre pays», a écrit Trump dans un communiqué peu de temps après la décision du Conseil. «Ces sociétés de médias sociaux corrompues doivent payer un prix politique et ne doivent plus jamais être autorisées à détruire et décimer notre processus électoral.»

Facebook fait l’objet d’un examen politique intense de la part des législateurs des deux côtés de l’allée qui affirment que Zuckerberg et ses stewards cèdent à la pression partisane dans la manière dont ils appliquent les règles de l’entreprise sur ce que les gens peuvent et ne peuvent pas dire sur Facebook. Les républicains accusent depuis longtemps Facebook de censurer les points de vue conservateurs, tandis que de nombreux démocrates affirment que l’entreprise ne fait pas assez pour supprimer la désinformation répandue par certains politiciens républicains.

Facebook insiste depuis ses débuts sur le fait qu’il s’agit d’une plateforme neutre et que ce n’est pas son travail de réglementer le discours politique; à certains égards, il a créé le conseil de surveillance pour traiter ce problème épineux. La décision de mercredi – qui, à certains égards, se lit comme une réprimande de Facebook – montre clairement que le conseil ne fera pas ce travail pour Facebook.

Une décision qui ouvre plus de questions qu’elle ne répond

L’affaire Trump est de loin la décision la plus médiatisée et la plus conséquente que le conseil ait prise à ce jour – même si ce n’est pas tout à fait la décision déclarative que beaucoup attendaient.

La décision a des implications majeures sur ce que les dirigeants du monde sont autorisés à dire sur les médias sociaux et pour la liberté d’expression sur Internet dans son ensemble. Cela confirme que Facebook a eu raison de bloquer Trump pour avoir incité à la violence en janvier. Mais cela laisse ouverte la question de savoir si une plate-forme de médias sociaux devrait ou non interdire complètement un leader mondial.

Au cours de ses quatre années au pouvoir, Trump a diffusé à plusieurs reprises des déclarations trompeuses et incendiaires sur Facebook et Twitter – allant de la négation de la menace de Covid-19 à la lutte contre un conflit nucléaire potentiel – et il l’a fait en grande partie sans conséquence. Les dirigeants mondiaux sont protégés par l’exception de «valeur journalistique» des sociétés de médias sociaux, qui stipule que les règles pour les gens ordinaires qui leur interdisent de dire des discours manifestement nuisibles ou menaçants ne s’appliquent pas de la même manière aux dirigeants mondiaux.

Mais dans les mois qui ont entouré les élections américaines, Trump a finalement franchi une ligne que même Facebook ne pouvait pas justifier: après des mois de partage d’allégations sans fondement selon lesquelles l’élection lui avait été «volée», il a encouragé ses quelque 90 millions d’abonnés sur les réseaux sociaux à protester contre les résultats – menant à l’insurrection du 6 janvier au Capitole des États-Unis, qui a fait 5 morts. Pratiquement toutes les grandes plateformes de médias sociaux, à commencer par Twitter, ont répondu en suspendant ou en interdisant définitivement l’accès de Trump à ses comptes. Facebook et d’autres entreprises ont déclaré que c’était dans l’intérêt public de prévenir de nouvelles violences et de préserver l’ordre démocratique.

Alors que beaucoup ont soutenu les décisions de Facebook et d’autres sociétés de médias sociaux d’interdire Trump indéfiniment ou définitivement, d’autres ont fait valoir qu’il s’agissait d’une portée excessive et équivalait à une suppression injustifiée du discours d’un leader mondial – aussi dangereux que soient ses publications.

Plus de 9000 personnes ont soumis des commentaires publics au conseil d’administration sur le cas de Trump, y compris Trump lui-même. Un groupe de membres républicains du Congrès, dont le républicain Ken Buck (CO) et Jim Jordan (OH), a fait valoir dans une déclaration publique à Facebook qu’il montrait un parti pris contre les conservateurs en interdisant Trump. Les républicains comme la Jordanie ont longtemps accusé les géants de la technologie de la Silicon Valley de préjugés anti-conservateurs pour l’application des règles concernant les discours nuisibles à des politiciens comme Trump, tandis que les démocrates ont accusé l’entreprise de céder à la pression politique de la droite et de permettre à des politiciens comme Trump de répandre des mensonges et encourager la violence.

“[W]Nous restons préoccupés par le fait que les normes de démantèlement ne sont pas appliquées de manière juste et neutre », a déclaré la lettre du Congrès républicain. Il a déclaré que Facebook avait appliqué des restrictions «trop agressives» sur le partage d’un article controversé du New York Post sur Hunter Biden à l’approche des élections et que cette action montrait que l’entreprise «avait une nette préférence pour la campagne Biden-Harris».

D’autres critiques de Facebook, YouTube et Twitter, y compris la sénatrice Lindsay Graham (R-SC), ont demandé pourquoi Facebook et Twitter n’avaient pas interdit d’autres dirigeants mondiaux tels que l’ayatollah Khamenei de l’Iran ou Kim Jung Un de la Corée du Nord pour leurs tweets controversés et actions hors ligne non démocratiques.

Et ce ne sont pas que des républicains. Même des organisations non partisanes comme l’ACLU et des progressistes comme le sénateur Bernie Sanders (I-VT) qui dénoncent généralement Trump ont exprimé des inquiétudes quant au pouvoir unilatéral de Big Tech de révoquer efficacement la capacité des gens à participer à la sphère publique en ligne.

“Vous avez un ancien président à Trump, qui est un raciste, un sexiste, un homophobe, un xénophobe, un menteur pathologique, un autoritaire, quelqu’un qui ne croit pas à l’état de droit”, a déclaré Sanders au cofondateur de Vox et Le chroniqueur du New York Times Ezra Klein en mars. «Mais si vous me demandez, est-ce que je me sens particulièrement à l’aise que le président, alors président des États-Unis, ne puisse pas exprimer son point de vue sur Twitter? Je ne me sens pas à l’aise avec ça. … Hier, c’est Donald Trump qui a été banni et demain ça pourrait être quelqu’un d’autre qui aurait un point de vue très différent.

Pourtant, les principaux défenseurs de la liberté d’expression, y compris le groupe de réflexion libertaire Cato Institute, ont soumis des commentaires affirmant que Facebook avait raison d’interdire Trump.

«Le conseil de surveillance examine non seulement les droits de Donald Trump à avoir un compte, mais aussi les droits d’autrui à ne pas être incités à la violence, comme nous l’avons vu le 6 janvier», a déclaré David Kaye, ancien Rapporteur spécial des Nations Unies sur la liberté de expression et actuel professeur de droit à l’UC Irvine quelques semaines avant que le conseil de surveillance ne rende sa décision. «Il ne s’agit pas seulement de la parole, en soi, de l’orateur, mais aussi du public.»

Décider quoi faire à propos de Trump n’est qu’un des nombreux défis de Facebook

Outre sa décision immédiate sur Trump, le conseil d’administration a également fait une série de recommandations politiques plus larges à Facebook. Une recommandation clé demandait à Facebook de mener un examen complet de sa «contribution potentielle au récit de la fraude électorale» et des «tensions exacerbées» qui ont conduit à l’émeute du Capitole, et de réfléchir aux «choix de conception et de politique» de Facebook qui «pourraient permettre à sa plate-forme d’être abusée. »

Bien que cette recommandation politique ne soit pas contraignante, c’est une reconnaissance importante que l’interdiction de Trump n’est qu’un problème. Facebook a des problèmes fondamentaux plus profonds à résoudre. De plus, il avance l’idée – que Facebook a constamment démentie – que sa plate-forme pourrait contribuer et perpétuer la polarisation politique dans le monde.

Dans l’ensemble, la décision d’aujourd’hui signifie que Facebook est toujours plongé dans l’eau chaude. Bien que le conseil de surveillance ait peut-être été conçu comme un moyen de résoudre proprement des problèmes difficiles pour Facebook, pour l’instant, il a posé plus de questions qu’il n’en a répondu.

Le conseil de surveillance a donné six mois à Facebook pour décider quoi faire du compte de Trump.

Trump, quant à lui, a déclaré qu’il prévoyait de créer son propre réseau de médias sociaux où il pourrait s’exprimer librement sans modération – même si jusqu’à présent, tout ce qu’il a est essentiellement un blog, qu’il a annoncé juste un jour avant la décision du conseil.

C’est maintenant à Facebook de décider dans quelle mesure il écoutera – ou n’écoutera pas – les recommandations de son conseil d’administration.