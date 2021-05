Le conseil de surveillance de Facebook confirme la décision d’interdire Trump de sa plate-forme

L’ancien président Donald Trump ne reviendra pas sur Facebook – du moins pour le moment.

Mercredi matin, le conseil de surveillance de Facebook, un corps de journalistes et d’experts en politique nommés par l’entreprise pour se prononcer sur ses décisions de contenu les plus difficiles, a annoncé que Facebook avait raison d’empêcher Trump de publier sur sa plateforme en janvier. Mais le conseil a ouvert la porte à l’ancien président qui pourrait éventuellement revenir sur la plateforme en disant que Facebook n’aurait pas dû l’interdire indéfiniment. Facebook a interdit Trump à la suite de l’assaut du Capitole américain le 6 janvier, alors que le PDG Mark Zuckerberg a déclaré que le risque de violence était «tout simplement trop grand». Twitter a également interdit Trump de façon permanente la même semaine.

Avant la décision, rien n’indiquait que Facebook avait l’intention de lever sa suspension indéfinie de Trump. Dans sa décision, le conseil de surveillance a déclaré qu’il avait confirmé la suspension du compte de Trump, mais a averti qu’une «suspension indéfinie» était inappropriée. Maintenant, le conseil dit que Facebook a six mois pour prendre une décision finale concernant une réponse permanente au compte de Trump. Le conseil d’administration a déclaré que l’entreprise pouvait restaurer son compte ou le démarrer définitivement – mais qu’elle devait prendre une décision dans un sens ou dans l’autre. Essentiellement, le conseil d’administration renvoie la décision finale sur le compte de Trump sur Facebook.

Pour l’instant, cela signifie que Trump continuera d’être exclu de la plate-forme de médias sociaux, mais que Facebook doit bientôt décider s’il lui permettra de revenir. Avant d’être banni, l’ancien président a utilisé la plate-forme pour répandre de fausses déclarations sur Covid-19, pour remettre en question la légitimité de l’élection présidentielle américaine et du vote par correspondance, et il a semblé encourager la violence contre les manifestants au milieu des manifestations sur le meurtre de George Floyd. .

Dans le même temps, la décision du conseil de surveillance établit un nouveau précédent quant à la manière dont il guidera Facebook sur la manière de gérer les comptes des politiciens et des chefs d’État, un groupe qui a eu plus de latitude pour enfreindre les directives communautaires de la plate-forme que les utilisateurs typiques. «En appliquant une pénalité vague et sans norme, puis en renvoyant cette affaire au conseil d’administration pour qu’il la résolve, Facebook cherche à se soustraire à ses responsabilités. Le conseil refuse la demande de Facebook et insiste pour que Facebook applique et justifie une pénalité définie », a écrit le conseil dans sa décision. Fondamentalement, le conseil de surveillance indique clairement qu’il s’attend à ce que Facebook passe ces appels et en assume la responsabilité.

Dans sa décision, le conseil a ajouté que, au-delà de la question du récit individuel de Trump, «[w]Bien que tous les utilisateurs soient tenus de respecter les mêmes politiques de contenu, il existe des facteurs uniques qui doivent être pris en compte lors de l’évaluation du discours des dirigeants politiques. »

La décision du conseil de surveillance est la plus importante à ce jour. Le conseil, qui a commencé à traiter des affaires en octobre dernier, a intensifié ses travaux ces derniers mois et a déjà rendu plusieurs décisions concernant les politiques de Facebook en matière de discours de haine, de nudité et de désinformation préjudiciable. Bon nombre de ses premières décisions concernaient des publications que Facebook avait retirées aux utilisateurs quotidiens, tandis que la décision de mercredi est la première concernant l’accès d’un (maintenant ancien) chef d’État à leur compte.

«Facebook doit, dans les six mois suivant cette décision, réexaminer la sanction arbitraire qu’il a infligée le 7 janvier et décider de la sanction appropriée», a déclaré le conseil dans sa décision. «Cette sanction doit être basée sur la gravité de la violation et la perspective d’un préjudice futur. Il doit également être conforme aux règles de Facebook pour les violations graves qui doivent à leur tour être claires, nécessaires et proportionnées. »

L’affaire devait initialement durer environ 90 jours, mais le conseil a prolongé son propre délai à la suite de l’afflux de plus de 9 000 commentaires publics. (Le conseil de surveillance a également reçu une «déclaration d’utilisateur» au nom de Trump.) Le conseil de surveillance ne publiera pas les noms du panel de cinq personnes qui ont rédigé la décision, qui – selon les règles du conseil – doit avoir été approuvée à la majorité des 20 membres du conseil. La décision intervient alors que les critiques ont continué à remettre en question la légitimité du conseil de surveillance, rejetant le corps comme une couverture pour Facebook.

Facebook a d’abord suspendu Donald Trump à la suite des événements du Capitole. Tout en renvoyant l’affaire au conseil d’administration, le chef des affaires mondiales de l’entreprise, Nick Clegg, a déclaré que la décision avait été prise dans les «circonstances extraordinaires» d’un «président américain fomentant activement une insurrection violente destinée à contrecarrer la transition pacifique du pouvoir». Facebook, a-t-il dit, a encouragé le conseil d’administration à maintenir sa décision de suspendre l’ancien président, arguant que les politiciens ne sont pas autorisés à utiliser la plateforme pour inciter à la violence.

Bien que le conseil de surveillance ait un pouvoir en ce qui concerne les interdictions individuelles ou les décisions relatives au contenu, ce pouvoir a des limites importantes. S’il décide que Facebook devrait modifier ses politiques, il ne peut que faire des recommandations sur la façon de le faire.

Au-delà de demander à Facebook de faire et d’expliquer une «réponse finale et proportionnée» en ce qui concerne le compte de Trump, la société a recommandé que Facebook propose un système pour «faire remonter rapidement le contenu» en question s’il s’agit d’un discours politique d’un orateur influent. Le conseil a également recommandé que Facebook examine comment sa conception et ses choix politiques ont pu contribuer au récit de fraude électorale et «aux tensions exacerbées qui ont abouti à la violence aux États-Unis le 6 janvier».

Contrairement à la décision spécifique concernant le compte de Trump, ces recommandations ne sont pas contraignantes. Pourtant, ils pourraient influencer la manière dont l’entreprise agit à l’avenir. La décision de mercredi signifie que Facebook – du moins de l’avis du conseil de surveillance – était en droit d’interdire Trump de sa plate-forme, ce qui crée un précédent pour d’autres dirigeants mondiaux.

Mercredi, Facebook a reconnu la décision du conseil de surveillance. «Nous allons maintenant examiner la décision du conseil et déterminer une action claire et proportionnée», a déclaré la société dans un communiqué. «En attendant, les comptes de M. Trump restent suspendus.»

L’Open Sourced est rendu possible par Omidyar Network. Tout le contenu Open Sourced est éditorialement indépendant et produit par nos journalistes.