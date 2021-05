Le Conseil de surveillance de Facebook confirme la suspension de Donald Trump de la plateforme

. – Facebook pourrait continuer à empêcher l’ancien président Donald Trump d’utiliser sa plate-forme, a déclaré mercredi le Conseil de surveillance du réseau social. Cette décision historique confirme la détermination de la société à suspendre Trump en janvier après les émeutes dans le Capitole américain. Cependant, le conseil d’administration a déclaré que Facebook devait revoir la décision dans les six mois.

La décision s’applique également à Instagram appartenant à Facebook, où Trump a un compte. Trump compte près de 60 millions d’abonnés sur Facebook et Instagram.

L’annonce du Oversight Board, un organe quasi judiciaire créé par Facebook pour vérifier ses pratiques de modération de contenu, est un coup dur pour Trump.

Trump a été suspendu “indéfiniment” de Facebook et d’Instagram le 7 janvier, un jour après que ses partisans ont pris d’assaut le Capitole pour tenter d’annuler les résultats des élections de 2020. Twitter et YouTube ont pris des mesures similaires, invoquant un risque continu de violence et d’incitation. .

«Nous pensons que les risques de permettre au président de continuer à utiliser notre service pendant cette période sont tout simplement trop grands», écrivait à l’époque le PDG de Facebook, Mark Zuckerberg.

Plus tard dans le mois, Facebook a demandé au Conseil de surveillance une décision sur le maintien de la suspension de Trump, affirmant que l’importance de la question justifiait son examen indépendant.

Au milieu d’un examen de plus en plus minutieux des plates-formes technologiques dans le monde et des menaces croissantes de la réglementation gouvernementale, l’affaire impliquant le compte de Trump est rapidement devenue bien plus qu’une seule page utilisateur.

Les délibérations ont constitué le plus grand défi du Conseil depuis son lancement l’automne dernier. Los expertos en educación cívica dijeron que el caso sería una prueba importante de la independencia de la junta de Facebook y de su eficacia en su trabajo previsto: actuar como una especie de Tribunal Supremo para la eliminación de contenido que crearía precedentes vinculantes para que Facebook los Suivez.