Le conseil de surveillance de Facebook confirme l’interdiction de Trump et blâme le site social pour une “ sanction sans norme ” ⋆ .

Facebook a maintenu mercredi son interdiction de l’ancien président Trump sur le site de médias sociaux.

La décision a été prise par le quasi-conseil de surveillance de Facebook. Trump a été banni du site et d’Instagram appartenant à Facebook à la suite de l’émeute du 6 janvier au Capitole, craignant que ses publications n’incitent les émeutiers et que les futures pourraient déclencher des incidents similaires.

Le conseil de surveillance de Facebook est composé de 20 membres, dont d’anciens dirigeants politiques, des militants des droits humains et des journalistes.

Le conseil d’administration a déclaré dans un communiqué annonçant sa décision qu’il confirmait le 7 janvier de Facebook sur la restriction de Trump, mais a déclaré: «Il n’était pas approprié pour Facebook d’imposer la sanction indéterminée et sans norme de suspension indéfinie.

Les membres ont souligné que les sanctions normales de Facebook incluent la suppression du contenu non conforme, l’imposition d’une période de suspension définitive ou la désactivation permanente de la page et du compte.

Le conseil a également déclaré qu’il «insiste sur le fait que Facebook examine cette question pour déterminer et justifier une réponse proportionnée qui est cohérente avec les règles qui sont appliquées aux autres utilisateurs de sa plate-forme».

Le conseil a donné à Facebook six mois pour terminer son examen et a formulé des recommandations politiques à mettre en œuvre par Facebook pour élaborer des politiques claires, nécessaires et proportionnées qui favorisent la sécurité publique et respectent la liberté d’expression.

La réintégration aurait considérablement stimulé les efforts de Trump pour collecter des fonds et continuer à se connecter avec ses partisans, sans le mégaphone de la présidence.

Trump est toujours sous le coup d’une interdiction permanente de Twitter, son site de médias sociaux préféré et le plus percutant, pour une décision similaire à celle de Facebook.

Twitter ne dispose pas d’un tel conseil de surveillance.

Trump a lancé mardi son propre site et diffusé ses communiqués de presse et autres déclarations publiques.

Facebook a créé le conseil d’administration pour rendre des décisions sur le contenu litigieux, en réponse aux critiques concernant son incapacité à répondre à la désinformation, aux discours de haine et aux campagnes d’influence néfastes.

Les quatre premiers membres du conseil ont été directement choisis par Facebook. Ils ont ensuite travaillé avec Facebook pour sélectionner plus de membres. Facebook verse à chaque membre du conseil un salaire.

L’indépendance du conseil a été remise en question par des critiques qui disent qu’il s’agit d’une campagne de relations publiques sur Facebook, rapporte l’Associated Press.