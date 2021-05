Le conseil de surveillance de Facebook confirme l’interdiction de Trump mais “ insiste ” sur un examen et une décision permanente

Le conseil de surveillance de Facebook a officiellement rendu un verdict sur la décision de janvier de la plateforme d’interdire le président de l’époque, Donald Trump. Alors que le conseil a décidé de maintenir l’interdiction pour une durée indéterminée en place, il «insiste» également pour que Facebook examine la question dans les six mois afin de prendre une décision permanente «conforme aux règles qui sont appliquées aux autres utilisateurs de sa plate-forme».

Facebook a banni Trump de la plateforme le 7 janvier 2021, un jour après l’émeute au Capitole. Noté par CNBC, à l’époque, le PDG de Facebook, Mark Zuckerberg, a déclaré: «Nous pensons que les risques de permettre au président de continuer à utiliser notre service pendant cette période sont tout simplement trop grands.»

Le Conseil de surveillance de Facebook a publié aujourd’hui un rapport détaillé de ses conclusions et de sa décision sur son site Web.

Le Conseil a constaté qu’en conservant un récit infondé de fraude électorale et d’appels à l’action persistants, M. Trump a créé un environnement dans lequel un risque grave de violence était possible. Au moment de la publication des messages de M. Trump, il y avait un risque clair et immédiat de préjudice et ses paroles de soutien aux personnes impliquées dans les émeutes légitimaient leurs actions violentes. En tant que président, M. Trump avait un haut niveau d’influence. La portée de ses publications était importante, avec 35 millions d’abonnés sur Facebook et 24 millions sur Instagram. Compte tenu de la gravité des violations et du risque de violence persistant, Facebook était justifié de suspendre les comptes de M. Trump le 6 janvier et de prolonger cette suspension le 7 janvier.

Cependant, le conseil a également décidé qu ‘«il n’était pas approprié que Facebook impose une suspension« indéfinie ».»

Il n’est pas permis à Facebook de garder un utilisateur hors de la plate-forme pendant une période indéfinie, sans aucun critère pour savoir quand ou si le compte sera restauré. En appliquant cette sanction, Facebook n’a pas suivi une procédure claire et publiée. Les suspensions «indéfinies» ne sont pas décrites dans les politiques de contenu de l’entreprise. Les sanctions normales de Facebook incluent la suppression du contenu en infraction, l’imposition d’une période de suspension limitée dans le temps ou la désactivation permanente de la page et du compte.

La décision du conseil

La décision du conseil d’administration est que Facebook a six mois pour examiner la «sanction arbitraire» et décider d’une décision permanente cohérente, claire et proportionnée pour le compte de Trump.

Dans les six mois suivant cette décision, Facebook doit réexaminer la sanction arbitraire qu’il a infligée le 7 janvier et décider de la sanction appropriée. Cette sanction doit être basée sur la gravité de la violation et la perspective d’un préjudice futur. Il doit également être cohérent avec les règles de Facebook pour les violations graves, qui doivent, à leur tour, être claires, nécessaires et proportionnées. Si Facebook décide de restaurer les comptes de M. Trump, la société doit appliquer ses règles à cette décision, y compris toute modification apportée en réponse aux recommandations de politique du Conseil ci-dessous. Dans ce scénario, Facebook doit traiter toute autre violation rapidement et conformément à ses politiques de contenu établies.

La réponse de Facebook

Le vice-président des affaires mondiales et des communications de Facebook, Nick Clegg, a fait une déclaration officielle acceptant la décision et s’engageant à déterminer une action «claire et proportionnée».

Cependant, bien que le conseil n’ait pas demandé à Facebook de restaurer immédiatement les comptes de M. Trump, il n’a pas précisé la durée appropriée de la sanction. Au lieu de cela, le conseil a critiqué la nature illimitée de la suspension, la qualifiant de «pénalité indéterminée et sans norme», et a insisté pour que nous réexaminions notre réponse. Nous allons maintenant examiner la décision du conseil et déterminer une action claire et proportionnée. En attendant, les comptes de M. Trump restent suspendus.

