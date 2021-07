Le conseil de surveillance recommande de licencier deux policiers de Seattle impliqués dans l’émeute du 6 janvier ⋆ .

Le bureau de la responsabilité de la police de Seattle recommande que deux officiers perdent leur badge pour leur conduite le 6 janvier lors des émeutes du Capitole américain.

Les conclusions de l’OPA découlent d’une enquête de six mois suscitée par des vidéos et des images publiées sur les réseaux sociaux montrant deux agents en congé du service de police de Seattle (SPD) sur les lieux.

Quatre autres officiers du SPD ont fait l’objet d’une enquête en janvier par l’agence de surveillance pour avoir assisté à l’incident, qui a vu des centaines de partisans du président Trump prendre d’assaut le Capitole américain.

Chacun des agents a été interrogé par les enquêteurs de l’OPA et identifié uniquement comme « employé désigné » ou « NE ». Le rapport de 21 pages s’appuie sur des informations fournies par la police du FBI et du Capitole des États-Unis et sur des entretiens avec des témoins oculaires. Les six policiers placés sous enquête ont assisté à l’événement et ont nié tout acte répréhensible. Deux avaient violé la politique écrite du SPD en commettant une intrusion criminelle, ont découvert les enquêteurs.

Les officiers, les employés nommés n°1 et n°2, ont été capturés sur une vidéo obtenue par le FBI au Capitole des États-Unis à peu près au moment où des émeutiers ont fait irruption dans la chambre de la Chambre des États-Unis. Le bâtiment a été fermé au public en raison de la pandémie. Les terrains environnants ont été fermés en milieu d’après-midi par la police du Capitole.

Dans une interview, NE #1 a déclaré qu’il n’avait vu “aucun signe de perturbation” à environ 50 mètres du Capitole des États-Unis vers 14 h 30, heure de l’Est, alors que des émeutiers étaient suspendus à un échafaudage. Dans une autre interview, il n’a pas reconnu une photo prise par une caméra de surveillance montrant cet échafaudage. NE #1 a déclaré qu’il n’avait jamais mis les pieds dans le Capitole, affirmant qu’il n’y avait “aucune indication” qu’il n’y était pas autorisé.

NE #2 a déclaré aux enquêteurs qu’elle faisait partie des manifestants électoraux « arrêtez le vol » rassemblés près du Washington Monument le 6 janvier. Elle n’a vu personne « vêtu de quoi que ce soit qui pourrait suggérer qu’ils se préparaient à des actes néfastes », parlant avec l’OPA . Des membres en uniforme de groupes violents d’extrême droite et racistes comme les Proud Boys ont mené la foule là-bas.

NE #1 et NE #2 ont tous deux déclaré aux enquêteurs avoir reçu des SMS d’urgence des autorités locales concernant l’émeute. Chacun a déclaré qu’il efface régulièrement les messages texte de son téléphone et qu’il n’a pas de copie de ces messages.

Le directeur de l’OPA, Andrew Myerberg, a mis en doute les affirmations des deux officiers dans le rapport.

« OPA trouve incroyable qu’ils puissent penser que ce comportement n’était pas illégal, contrairement à ce qu’ils ont affirmé lors de leurs entretiens avec l’OPA », a écrit Myerberg. “Non seulement il y avait des panneaux affichés dans cette zone, mais il y avait des actes de violence en cours, l’utilisation d’outils moins meurtriers par les forces de l’ordre et plusieurs autres signes indiquant qu’être à cet endroit était inapproprié et inadmissible.”

L’OPA a trouvé NE #1 et NE #2 en violation de la politique SPD exigeant que les employés « s’efforcent d’être professionnels à tout moment » et interdisent les comportements sapant « la confiance du public dans le ministère, l’agent ou d’autres agents ».

Trois des quatre autres agents n’ont pas enfreint les politiques du département et ne feront l’objet d’aucune mesure disciplinaire. Chacun d’eux a quitté les lieux avant le début de l’émeute,

Les enquêtes sur les allées et venues de NE #3 ont été répertoriées comme non concluantes dans le rapport. Il a qualifié la violence au Capitole d'”horrible et dégoûtante” et a déclaré que certaines personnes “à l’apparence anarchiste” l’avaient incité à retourner à son hôtel. Il n’a pas été acquitté d’une éventuelle intrusion criminelle, ont noté les enquêteurs dans le rapport.

Dans le rapport, Myerberg a écrit que si NE #1 et NE #2 avaient le « droit absolu d’exprimer leurs opinions politiques et de se réunir », leurs actions compromettaient leurs devoirs envers le département.

“Alors qu’ils souriaient et regardaient le Capitole, comme le montrent les images vidéo, des émeutiers ont souillé le siège de la démocratie américaine et agressé de nombreux collègues”, a écrit Myerberg. “Le fait qu’ils, en tant qu’officiers du SPD, aient été des témoins directs des actes qui se déroulaient autour d’eux, y compris l’escalade des murs du Capitole, mais qu’ils n’aient rien fait et rien dit, aggrave cela.”

Les rapports de l’OPA ne sont pas des jugements juridiques mais servent de recommandations. Le chef de la police du SPD, Adrian Diaz, a promis de licencier tout officier impliqué dans l’invasion du 6 janvier, bien qu’il ait annulé les conclusions de l’OPA dans le passé.

Plus tôt cette année, Divest SPD, un groupe de défense des droits civiques, a identifié les six officiers sur les réseaux sociaux par le biais de demandes de dossiers publics. Le SPD n’a pas commenté la validité des conclusions de Divest SPD.

Dans un communiqué, le maire Jenny Durkan a salué l’enquête de l’OPA, réitérant ses appels au SPD pour qu’il licencie tout agent qui aurait agi illégalement. L’un des agents du rapport de l’OPA fait l’objet d’une enquête distincte pour avoir refusé de soumettre des documents personnels.

La Seattle Police Officers Guild a déposé un grief auprès de la ville en mai pour bloquer le rapport de l’OPA. Il peut faire appel de toute accusation criminelle ou discipline imposée aux deux agents par voie d’arbitrage. Le SPOG n’a pas répondu à la demande de commentaires de The Center Square.

Selon un communiqué, Diaz prévoit d’annoncer les mesures disciplinaires à prendre contre les deux officiers dans les 30 jours.