Le Conseil des ministres approuve le plan d’amélioration des soins primaires

28/12/2021

Le à 13:20 CET

PE

La ministre de la Politique territoriale et porte-parole de l’exécutif, Isabel Rodríguez, a annoncé que le Conseil des ministres a approuvé ce mardi le rapport sur la ‘Plan d’action pour les soins primaires et communautaires 2022-2023», approuvée le 15 décembre par le Conseil interterritorial du système national de santé (CISNS).

« Cela faisait partie des engagements importants dans ce domaine, et très valable en ce moment« , a souligné Rodríguez lors d’une conférence de presse après le Conseil des ministres, le dernier de l’année.

Ce plan d’action, que Santé et l’ACSC ont convenu de présenter avant la fin de l’année lors d’un sommet tenu fin septembre à Maspalomas (Gran Canaria), est essentiellement une continuation du Cadre stratégique pour les soins primaires et communautaires, lancé en avril 2019 mais pratiquement pas exécuté en raison du retard causé par la pandémie de COVID-19.

L’une des principales nouveautés est l’introduction du concept d’un budget finaliste pour les soins primaires, c’est-à-dire un « budget spécifique et suffisant » par les communautés autonomes, en « cofinancement » avec le ministère de la Santé, comme « un outil économique pour atteindre les objectifs prévus ».

De même, il vise également à augmenter le nombre de professionnels de la santé disponibles et améliorer leurs conditions de travail. Concrètement, l’objectif est de réduire la temporalité des soins primaires à moins de 8 %.

En effet, dans le cadre des mesures pour les professionnels, les Communautés Autonomes de Santé s’engagent à la création de la catégorie professionnelle d’Infirmière Familiale et Communautaire (EFYC) en Soins Primaires « dans toutes les communautés autonomes ». Ainsi, ils soulignent que « au moins 20 % d’augmentation annuelle des nominations des infirmières de soins primaires avec le titre de spécialité EFYC en 2023 « .

De même, il s’est engagé que plus de 65% des résidents embauchés après avoir terminé leur résidence ont « CDD, intérim ou au moins deux ans en soins primairesCette mesure vise à « favoriser la couverture des postes vacants en soins primaires et en soins longitudinaux, en encourageant la permanence des professionnels à leur poste ».

Dans le même ordre d’idées, la Santé et les Communautés autonomes poursuivent la création des postes vacants nécessaires et la promotion de la transformation des contrats temporaires en contrats de stabilité, avec un intérêt particulier pour les zones de couverture difficile, afin que « 80 % des places vacantes soient couvertes par des contrats d’intérim « et 25 pour cent des stagiaires de la CCAA obtiennent un poste fixe dans les 3 premières années de leur nomination ».

Un autre aspect important du plan est l’engagement que les demandes de soins dans les centres de santé « sont gérées en premier 24 heures, c’est-à-dire que les citoyens ont une réponse quant au moment et à la manière dont leur demande sera traitée dans le délai imparti. »

La proposition précise est qu’en 2022, 50 pour cent des usagers qui demandent des soins à leur centre de santé reçoivent une réponse dans les 24 premières heures, avec une augmentation de 20 pour cent d’ici 2023. Dans le même sens, le « accessibilité immédiate » (dans les premières 24 heures) en problèmes de santé non retardés avant fin 2022.

De même, ce plan d’action s’engage à augmenter la capacité de résolution des soins primaires, en identifiant « les procédures de diagnostic qui doivent être effectuées en soins primaires, l’acquisition d’équipements de diagnostic et le développement de formation continue nécessaire ».

La numérisation est un autre des grands axes du plan, avec « des projets de renforcement des capacités des centres de santé, d’amélioration de la qualité des services aux patients et de facilitation du travail des professionnels ». Plus précisément, il parle, par exemple, de la « mise en œuvre d’outils pour faciliter les soins de santé dans les centres de santé intelligents, à travers des projets évalués de téléconsultation, de vidéoconsultation, d’accès aux images médicales et »chatbots« pour l’amélioration de la gestion de la demande citoyenne ».