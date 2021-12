Le Conseil des ministres donne ce mardi son feu vert au projet de loi portant réforme de la loi sur les faillites

21/12/2021 à 09:09 CET

PE

Le Gouvernement approuvera ce mardi en Conseil des ministres le Projet de loi portant réforme de la loi sur les faillites qui vise à faciliter la restructuration des entreprises viables et à améliorer les procédures d’insolvabilité.

Cela a été annoncé ce lundi par la ministre de la Justice, Pilar Llop, et confirmé par la première vice-présidente et ministre des Affaires économiques et de la Transformation numérique, Nadia Calviño.

le objectif Cette réforme vise « à placer l’Espagne à l’avant-garde de la modernité en matière de procédures collectives, en assimilant la façon dont elle est réglementée dans d’autres pays de notre environnement européen », comme l’a souligné Llop lors de son discours initial au petit-déjeuner Europa Press Information.

Pas plus tard que la semaine dernière, l’exécutif a reçu le dernier des rapports dont il avait besoin avant de soulever le projet pour un second tour en Conseil des ministres pour que la loi lance le processus parlementaire.

Concrètement, il s’agit du rapport du Conseil d’État sur lal’avant-projet de loi portant réforme du texte refondu de la loi sur les faillites, qui comprenait « une série d’observations » que le gouvernement a déjà analysées avant de l’approuver demain. Par ailleurs, il a également reçu le rapport du Conseil général de la magistrature, qui est « assez positif » dans l’ensemble en ce qui concerne le texte du projet approuvé par le Conseil des ministres le 3 août.

Malgré l’approbation prochaine du Conseil des ministres, Calviño a déjà ouvert la porte à la prolongation du moratoire sur les faillites jusqu’à l’entrée en vigueur de la réforme de cette réglementation.

En principe, Ce moratoire est prolongé jusqu’au 30 juin 2022, mais le vice-président a assuré que cette prolongation « apporte une sécurité juridique pendant la période transitoire jusqu’à l’entrée en vigueur de la réforme des faillites ».

Les grandes lignes de l’avant-projet

Le projet réglementaire comprend la transposition de la directive européenne sur la restructuration et l’insolvabilité et introduit d’autres réformes dans le domaine de la faillite. Cette modification constitue l’une des réformes inscrites dans le Plan de relèvement, de transformation et de résilience et il vise à garantir que les entreprises viables et les entrepreneurs en difficulté financière aient accès à une procédure de restructuration préventive efficace leur permettant de poursuivre leur activité.

En outre, il entend que les entrepreneurs personnes physiques insolvables puissent profiter de la l’exonération de vos dettes, après un délai « raisonnable », privilégiant la seconde chance et améliorant l’efficacité de la procédure de faillite afin d’en réduire la durée.

Une attention particulière est portée à la projet de loi à micro-entreprises, Ils auront une procédure spécifiquement adaptée à leurs besoins et caractéristiques.