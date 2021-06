Le conseil d’État se joint au CBSE pour annuler les examens du conseil : consultez la liste complète et comment les étudiants seront promus

Plusieurs conseils d’État ont annulé les examens du conseil de classe 10 et de classe 12 2021

Le conseil du CBSE et plusieurs conseils d’examen d’État ont annulé le conseil de classe 10-12. Le CBSE a annulé les examens le 1er juin après une réunion de haut niveau avec le Premier ministre Nagendra Modi et le ministre et les secrétaires de l’Éducation. Récemment, le Bengale occidental a également annulé ses examens de classe 10 et de classe 12 en raison de préoccupations concernant la sécurité des étudiants au milieu de la deuxième vague de pandémie de Covid-19.

Voici les conseils d’État qui ont déjà annulé les examens 2021 et leurs critères d’évaluation

Maharashtra

L’un des États les plus touchés, le Maharashtra a été l’un des premiers États à annuler l’examen de la classe 10 en avril et a évalué les étudiants que les notes seront attribuées sur la base d’une évaluation interne de leurs performances tout au long de l’année et en classe 9. Les résultats sera déclaré d’ici la fin juin.

Récemment, les examens de la classe 12 ont également été annulés après avoir été reportés en avril en raison de la pandémie. Le gouvernement n’a pas encore publié les critères d’évaluation des étudiants.

Haryana

Juste après l’annonce de CBSE, le gouvernement de l’Haryana a également annoncé des examens de classe 10 et de classe 12. Les examens de la classe 10 ont été annulés en avril même. Il n’est pas clair pour l’instant si le HBSE suivra le même modèle que le CBSE dans la notation des étudiants.

Karnataka

Le Karnataka a décidé d’organiser les examens SSLC ou Classe 10 la troisième semaine de juillet tout en annulant les tests pré-universitaires de deuxième année. Les étudiants devront passer deux examens pour les matières principales et pour les langues, tous deux basés sur un QCM. L’examen du Karnataka SSLC aura lieu hors ligne.

Rajasthan

Les examens du RBSE Class 10 et Class 12 Board ont été annulés, a déclaré le ministre de l’Éducation du Rajasthan, Govind Singh Dotasra. Il a également informé que le département de l’éducation est en train d’élaborer une formule pour évaluer les notes des étudiants.

Odisha

Le conseil de l’enseignement secondaire supérieur (CHSE) a annulé l’examen Odisha CHSE Board Class 12 2021 qui était prévu pour le 18 mai. L’examen Odisha Matric 2021 du Board of Secondary Education (BSE) a également été annulé plus tôt. Le résultat sera basé sur les notes internes obtenues au cours de la classe 9 et de la classe 10. Pour la classe 12, l’évaluation des étudiants se fera sur des critères objectifs bien définis.

Conseil d’administration

Les examens du conseil UP Board Class 10 et 12 2021 ont été annulés par le Conseil de l’enseignement secondaire de l’Uttar Pradesh o selon l’annonce de UP CM Yogi Adityanath sur Twitter. Les examens intermédiaires (classe 12) ont été proposés plus tôt dans la deuxième semaine de juillet à condition que la situation de pandémie s’atténue. Le plan d’évaluation détaillé sera publié sous peu.

Madhya Pradesh

Le ministre en chef du Madhya Pradesh, Shivraj Singh Chouhan, a déclaré : « Les examens du jury pour la classe 10 n’auront pas lieu, des feuilles de notes seront émises sur la base de l’évaluation. Quiconque veut des notes plus élevées peut se présenter à l’examen plus tard dans le temps à venir.

Les examens du conseil d’administration de la classe 12 dans le Madhya Pradesh ont également été annulés récemment. L’Etat a constitué un comité de ministres qui consultera des experts et décidera de l’évaluation des étudiants.

Gujarat

Le gouvernement du Gujarat a également annoncé l’annulation des examens du conseil d’administration de la classe 12 GSEB 2021 dans l’État, compte tenu de la situation actuelle de Covid-19 après que les étudiants et les parents ont poussé pour la même chose et que les experts ont déclaré vacciner tous ceux qui devaient comparaître pour la classe. 12 examens n’est pas pratique.

Télangana

Le gouvernement Telangana a décidé d’annuler les examens intermédiaires de deuxième année du conseil 2021. L’État peut décider de noter les étudiants de deuxième année en fonction de leurs résultats en première année.

Goa

Le conseil d’administration de l’enseignement secondaire et supérieur de Goa a annulé les examens du conseil de classe 12 2021. Une circulaire du conseil de Goa a déclaré que les étudiants qui n’étaient pas satisfaits des notes fournies par le conseil pourraient se présenter à l’examen plus tard.

Bengale-Occidental

Le Conseil du Bengale occidental a annulé les examens du secondaire supérieur de la classe 10 Madhyamik et de la classe 12, a annoncé récemment le ministre en chef Mamata Banerjee. La décision a été prise après la mise en place d’un comité par le gouvernement recommandant l’annulation des examens. Les critères d’évaluation de ces classes seront publiés dans sept jours, a indiqué le CM.

Pendant ce temps, l’Assam, l’Andhra Pradesh et le Tamil Nadu n’ont pas encore pris de décision à ce sujet. Au Tamil Nadu, la décision est en attente car certains enseignants et parents ont des opinions différentes sur la question. À Chhattisgarh, les examens ont débuté le 1er juin. Les étudiants ont collecté les questions de divers examens et ont été invités à soumettre les feuilles de réponses aux centres pour évaluation dans les cinq jours.

Les examens des classes 10 et 12 du Bihar ont eu lieu en février même lorsque les chiffres n’ont pas encore augmenté et que les résultats sont également publiés. En ce qui concerne le Kerala, l’État a effectué les examens du conseil SSLC de classe 10 et les examens du conseil Plus Two selon le calendrier officiel en avril. Les résultats sont attendus

