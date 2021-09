Le Conseil du diamant naturel fait à nouveau appel à Ana de Armas – WWD

Le Natural Diamond Council a une fois de plus fait appel à l’actrice et ambassadrice mondiale de NDC Ana de Armas pour mener sa campagne « Pour des moments sans pareil ».

« Les ventes de bijoux en diamant ont connu une croissance record alors que nous sortons de la pandémie », a déclaré David Kellie, directeur général du NDC. « Les consommateurs sont impatients de créer de nouveaux souvenirs et les diamants naturels sont synonymes de célébration des moments de la vie. Cette campagne émane le manifeste « Love Life » au cœur. Nous sommes ravis d’avoir Ana de Armas avec nous pour une autre année pour partager la magie des diamants naturels avec un public mondial.

La campagne a été réalisée par Manu Cossu et photographiée par Sasha Marro, en plus de Molly SJ Lowe. Karla Welch a assuré le stylisme de la mode pour de Armas, tandis que Georgia Pendlebury et Manu Cossu ont assuré la direction générale de la mode et de la création.

L’actrice nominée aux Golden Globes de Armas porte une collection de bijoux en diamants de 11 pièces conçue sur mesure pour la campagne par la créatrice de bijoux basée à Brooklyn Malyia McNaughton, participante à l’initiative Emerging Designers Diamond de NDC avec Lorraine Schwartz.

La collection conçue par McNaughton est lancée aujourd’hui parallèlement à la campagne, présentée dans un lookbook immersif sur Naturaldiamonds.com.

