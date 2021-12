Le Conseil enquête sur des images de rats rampant sur des croissants

Un conseil a mené une enquête après que des rats aient été filmés se précipitant sur des pâtisseries dans un magasin Sainsbury’s (Photo: Instagram @anthonymitson)

Un conseil «examine» les conclusions d’une enquête après la diffusion d’une vidéo de rats rampant sur une nouvelle boîte de pâtisserie dans un magasin Sainbury’s.

Les rongeurs ont été aperçus en train de courir sur le dernier croissant dans un stand ouvert dans la section boulangerie du supermarché du nord de Londres.

Le conseil d’Islington a confirmé cette semaine qu’il avait enquêté pour savoir s’il y avait eu violation des lois sur la sécurité alimentaire et l’hygiène

Le cinéaste Anthony Mitson parcourait la succursale d’Essex Road dans l’arrondissement en octobre 2021 lorsqu’il a repéré les visiteurs indésirables.

Les bestioles ont été effrayées avant de réussir à se coincer dans la friandise (Photo: Instagram @anthonymitson)

Il a capturé les parasites se gaver du croissant avant qu’ils ne le repèrent et a bondi derrière la section des produits laitiers, disparaissant de la vue. Le clip est rapidement devenu viral sur les réseaux sociaux alors que les téléspectateurs ont exprimé leur dégoût.

Sainsbury’s a déclaré à l’époque qu’elle avait pris des « mesures immédiates » pour nettoyer le magasin et avait appelé un service de lutte antiparasitaire.

L’équipe des services commerciaux de santé environnementale, de protection du public et de réglementation du conseil a par la suite entrepris une enquête, selon des informations publiées cette semaine.

La réponse à la demande de Metro.co.uk indique que « l’enquête est en cours et qu’il n’est pas encore possible de déterminer quand elle sera terminée », mais qu’elle sera achevée dans les 12 mois.

Un porte-parole de Sainsbury’s a déclaré: « Aucune nouvelle enquête n’a été ouverte et nous avons été informés à l’époque que le conseil était satisfait de l’action rapide qui a été prise et des normes élevées du magasin.

«Nous avons mis en place des mesures et des processus d’hygiène stricts pour dissuader les parasites.

«En octobre, notre magasin d’Essex Road a été temporairement fermé pour un nettoyage en profondeur, afin d’aider la lutte antiparasitaire à enquêter sur une observation et à introduire des mesures préventives supplémentaires.

« Nous nous sommes excusés auprès de nos clients pour la gêne occasionnée et avons pleinement soutenu l’enquête du conseil à l’époque, qui faisait partie du processus normal. »

La réponse du conseil à la Freedom of Information Act le 29 novembre indique que l’enquête est en cours pour «évaluer la conformité» aux réglementations en matière de sécurité alimentaire et d’hygiène.

Selon le site Web de la Food Standards Agency, le magasin est exempté des évaluations d’hygiène alimentaire. Cependant, tous les autres magasins Sainsbury’s de l’arrondissement qui se qualifient ont le maximum de cinq étoiles.

Un porte-parole du conseil a précisé cette semaine que bien qu’il ait examiné la question, le résultat n’avait pas encore été publié.

Le représentant a déclaré: « Bien que le conseil ne se soit pas opposé à la décision de Sainsbury de rouvrir le magasin le 11 octobre, nous examinons toujours les conclusions de l’enquête et ne pouvons donc pas fournir plus d’informations à ce stade. »

