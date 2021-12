Le Conseil général d’Alavés approuve un budget de 72 millions d’euros

20/12/2021 à 23h16 CET

L’Assemblée générale des actionnaires du Deportivo Alavés a approuvé ce lundi à la majorité, avec 99,26 % des voix, un budget de 71 938 886 euros pour la saison 2021-22, ainsi que la gestion et l’équilibre des comptes de la dernière saison dans un appel dans lequel 84,63 % du capital de la société a été représenté.

Chacun des aspects que le président d’Albiazul, Alfonso Fernández de Trocóniz, avait déjà avancés lors d’une conférence de presse il y a trois semaines, a été soumis au vote. Il s’est présenté et Le bilan économique du dernier exercice a été approuvé dans lequel, pour la première fois en dix ans, les pertes causées par la crise du COVID-19 ont été enregistrées, avec un résultat après impôts négatif de 2 067 607 euros.

Cependant, le club a signalé à DE qu’il avait réussi à « atténuer & rdquor ; l’impact de la réduction des pertes attendues de près de 30 % malgré l’augmentation notable des ressources financières consacrées au staff sportif.

Par ailleurs, il a reconnu « une diminution des prestations prévues pour les transferts d’athlètes & rdquor; après un marché atypique marqué par la pandémie.

Le Conseil a également signalé que l’incidence de l’effet de la pandémie s’élevait à 5.524.992 euros par manque de revenus (abonnements et consignes) et l’augmentation des dépenses (prévention du COVID-19 et déplacements).

Les comptes annuels au 30 juin ont dégagé un résultat négatif après impôts de 900 000 euros supérieur à ce qui était prévu dans le budget approuvé pour cette saison 2020-21 il y a un an, qui estimait les pertes à 2 930 299 euros.

Le nouveau budget totalise 71 938 886 € de recettes et des dépenses de 71 917 767 €, qui offre un résultat positif de 21 119 €, qui pourrait être soumis à l’évolution de la crise sanitaire.

En ce qui concerne l’évolution économique que le club a connue au cours de la dernière décennie, l’entité a souligné que «la valeur nette est passée d’un solde négatif de 15,7 millions à un solde positif de 11,8 & rdquor;.

A cet égard, la propriété de NK Istra, la cité sportive d’Ibaia, la résidence de l’académie des talents ou 50% de Bakh s’est démarquée, tandis qu’en ce qui concerne le futur patrimonial, les prochains objectifs fixés par le club sont les projets d’Innovaraba ou la participation à l’Université européenne de Vitoria, Euneiz.

Par ailleurs, au terme du mandat du Conseil d’administration pour lequel ils ont été élus en décembre 2016, cette instance a été renouvelée par révocation et nominations.

Ainsi, le Conseil d’Administration actuel était composé de : Kiroletako Bazkideak SL, ONALAN SL, Saski Baskonia SAD, Entzia Araba, SL, Haritz Kerejeta, Don Avelino Fernández de Quincoces, Iñigo Sánchez de Movellán et Xabier Ruiz.

L’Assemblée Générale a également approuvé « la mise à jour des statuts de la Société pour les adapter à la législation en vigueur et aux nouvelles technologies & rdquor;, telles que les réunions télématiques ou le vote à distance.

Une autre des propositions qui ont été acceptées était la création d’un « nouveau règlement pour le développement des assemblées d’actionnaires & rdquor ;.