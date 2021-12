Le conseil municipal de Barcelone envisage de reporter le marathon en raison de covid-19

20/12/2021 à 12:04 CET

Le conseiller sportif de la Mairie de Barcelone, David Escudé, a ouvert la porte au report « face au beau temps » du marathon de la ville, prévu le 3 avril 2022, en raison de l’évolution des infections au COVID-19.

« A voir comment ça se passe, ça se fera un peu plus tard, mais on regarde le calendrier. Ce sera plus face au beau temps, avec plus de chaleur », a déclaré Escudé dans une interview à la radio RAC1.

En ce sens, le conseiller sportif de Barcelone a déclaré qu' »il est très difficile » de fixer une date précise donc, comme il l’a souligné, il faudra « improviser au fur et à mesure » en tenant compte des « difficultés » liées au report d’un événement. de ces caractéristiques.

« Nous espérons que le prochain marathon de Barcelone pourra avoir lieu. Nous touchons du bois et nous espérons que la pandémie ne le gâchera pas », a-t-il déclaré. j’ai blindé.

Si le report du marathon de Barcelone 2022 est confirmé, ce serait la deuxième fois qu’il est reporté en raison du coronavirus, puisqu’en 2020 il se tenait virtuellement.

L’édition de cette année a eu lieu le 7 novembre avec les victoires du Kenyan Samuel Kosgeï et l’éthiopien Tadu teshome.