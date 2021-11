Le conseil municipal de Glasgow craint que les ordures non ramassées ne représentent un «risque d’incendie important» au milieu d’une grève | Royaume-Uni | Nouvelles

L’organisateur de GMB Scotland, Keir Greenaway, a déclaré que ses membres faisaient grève « parce qu’ils ont été si mal payés et si mal traités pendant trop longtemps ».

« Où est le leadership politique de Glasgow ? Le silence est absolument assourdissant de la part de la chef du conseil, Susan Aitken, et elle devrait soit intervenir, soit se retirer », a-t-il ajouté.

Face au manque de collecte, le conseil de Glasgow a confirmé jeudi qu’il envisageait de faire appel à un entrepreneur privé pour minimiser le « risque d’incendie important » posé par la combinaison des célébrations de la nuit du feu de joie et des déchets non collectés.

Le Scottish Fire and Rescue Service (SFRS) a déclaré que si les gens créaient leurs propres feux de joie, il y avait un risque de « propagation incontrôlée du feu ».

Le conseiller syndical Allan Casey a déclaré: «Comme chaque année, Bonfire Night présente un risque d’incendie important.

« Le risque pour la sécurité publique augmente considérablement si les déchets non collectés sont un facteur, en particulier dans certains types de propriétés domestiques.

«Ce que les agents envisagent, c’est une couverture spécifique pour atténuer ces risques.

« Il ne s’agit pas d’entrepreneurs qui remplissent les fonctions habituelles du personnel en grève.

LIRE LA SUITE: Barack Obama effectuera une visite choc au Royaume-Uni

«Nous préférerions que cette couverture soit fournie par le personnel du conseil non gréviste et si le GMB pouvait nous rassurer afin que les résidents de Glasgow ne soient pas exposés à des risques inacceptables, il est clair que le recours à des sous-traitants ne sera pas nécessaire.»

Roddie Keith, l’officier supérieur de la SFRS à Glasgow, a déclaré qu’il « déconseillait fortement » aux résidents d’allumer un feu de joie pour éliminer les déchets.

« Il existe un risque de propagation incontrôlée du feu.

« Certains matériaux contenus dans les déchets ménagers peuvent être hautement inflammables ou même exploser et la fumée émise peut entraîner des dommages plus importants pour l’environnement », a-t-il ajouté.

A NE PAS MANQUER :

Le demi-tour de l’Italie à la COP26 [BREAKING]

Greta Thunberg est la grande prêtresse d’un culte hystérique unidimensionnel [OPINION]

Nous avons 11 ans pour freiner l’augmentation de la chaleur toxique, préviennent les scientifiques [REPORT]

« Tous les feux de joie sont dangereux, nous demandons donc également à chacun de veiller à ce que les membres de son foyer, y compris les jeunes de sa vie, soient conscients des conséquences d’un incendie. »

Le conseil et les patrons syndicaux se sont rencontrés mercredi dans le but d’essayer de résoudre le différend sur les salaires et les conditions.

Un porte-parole du conseil municipal de Glasgow a déclaré: «Le GMB ne nous a laissé d’autre choix que d’explorer des plans d’urgence pour lutter contre le développement de la santé publique et les risques d’incendie potentiels qui font partie de l’impact de la grève sur notre ville.

« Ce n’est pas une action que nous considérons à la légère et si nous devions aller de l’avant, ce serait la première fois depuis 2009.

« Nous ne pouvons pas laisser les ordures s’accumuler – surtout lorsque le syndicat ne cesse de modifier la durée de la grève.

« Dimanche, ils nous ont dit que la grève durerait deux ou trois jours, aujourd’hui ils nous ont dit huit jours. »