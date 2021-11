Nouvelles connexes

Intolérable. C’est ainsi que les groupes politiques qui composent le L’équipe du gouvernement municipal de Valladolid, PSOE et Valladolid prennent la parole, la manière d’agir du Groupe populaire, dont le profil sur le réseau social Twitter a diffusé ce vendredi un message encourageant « Prenez le conseil municipal de Valladolid et tuez le maire à la manière de Mussolini. » Un message qui est toujours publié sur son profil officiel du réseau social précité et n’a pas encore été retiré.

24 heures après les événements, personne du PP n’a encore assumé la responsabilité. Le conseiller municipal et ancien vice-président de la Junta de Castilla y León, José Antonio de Santiago Juárez, s’est-il borné à dire, également sur Twitter à 20h50. que « Il y a des jours où les choses sont mal faites dans ce réseau. Aujourd’hui, nous avons franchement mal fait. Nous faisons tous des erreurs, nous devons nous critiquer », un message auquel la présidente du Groupe, Pilar del Olmo a ajouté à 22h56 : « C’est ce que nous devons faire. Excusez nous « .

Reconnaissance

Le PSOE et le VTLP exigent que les deux précisent si le « Nous avons fait » et le « excusez-nous » respectivement, ils représentent une reconnaissance de sa responsabilité puisque le Groupe Populaire s’est limité à publier un communiqué non signé à 14h50, dans lequel non seulement il ne rétracte pas le contenu du message, mais il justifie sa diffusion : « Nous comprenons que le ton ironique du tweet est parfaitement perceptible et qu’il s’agit d’une simple image pour refléter la colère » contre certaines politiques déployées en faveur des citoyens par l’équipe gouvernementale actuelle.

Le PSOE et le VTLP comprennent que le message ultérieur du président provincial du PP, Conrado Íscar, qui à 23h39 a posté, également sur Twitter, son « Le rejet total de la diffusion d’un message qui ne représente ni le PP ni ses affiliés » ne suffit pas à réparer les dommages causés par la diffusion irresponsable, consciente et planifiée de ce message qui représente sans équivoque une incitation à l’usage de la violence .

Les mesures

L’équipe gouvernementale de la mairie de Valladolid, sur ces déclarations tièdes, demande : Qui représente le compte officiel du Groupe Municipal Populaire si ce n’est le PP ? Quelles mesures la direction du PP prendra-t-elle contre les responsables de la diffusion de ce message ? Le PP est-il disposé à soutenir l’équipe gouvernementale dans les actions en justice qui pourraient être engagées contre l’auteur du message qu’il a proposé de diffuser ?

Les deux formations politiques municipales ont prévenu que si personne au sein du Parti populaire de Valladolid n’assume la responsabilité de ces événements « extrêmement graves », ils présenteront une motion commune à la prochaine session plénière du 30 dans laquelle ils réclameront publiquement la décision politique appropriée. responsabilités, quelles que soient les actions en justice qui pourraient être engagées.

Ce gouvernement municipal, PSOE et VTLP fin: « En aucun cas, il ne consentira que ni ses problèmes internes du PP, ni sa stratégie politique irresponsable de ces derniers mois, notamment avec des les atteintes à la figure du maire portent atteinte à la bonne réputation et à la réputation de Valladolid, Ville résolument attachée aux valeurs démocratiques et au respect des Droits de l’Homme. Tout a une limite et en politique tout ne va pas ».

