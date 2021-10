Le conseil que Mila Kunis regrette d’avoir donné à sa fille

Lors de sa dernière apparition dans confessions de maman, un programme de la chaîne numérique de Ellen Degeneres, celui qui était le protagoniste de Le spectacle des années 70 La mère de Dimitri (4) a également expliqué que sa fille est rentrée à la maison un jour visiblement en colère et bouleversée après avoir reçu une poussée qui l’a fait tomber violemment au sol.

En plus d’essayer de la réconforter, Mila n’a pas hésité à demander à la fille si elle avait fait de même avec sa rivale, ce à quoi Wyatt a répondu par un « Non ! » retentissant vous dites « Non, merci », et vous continuez votre chemin « , lui a recommandé Mila en provoquant un geste de surprise et de désapprobation de la part de son mari et du père de la fille, Ashton Kutcher, qui n’a pas tardé à intervenir dans la conversation pour passer outre ces conseils.

Mais Mila Il a insisté : « Vous devez vous défendre et dire ‘Non, merci' », a-t-il répété. « Vous ne la poussez pas à tomber d’une échelle, d’une balançoire ou d’un toboggan, mais par terre. Mais vous la poussez », lui dit-il avec toute la conviction du monde.