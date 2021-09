Le Conseil rejette fermement la motion incitant les écoles à voler Union Jack et à « réaffirmer la fierté » au Royaume-Uni | Politique | Nouvelles

in

Le conseiller conservateur Dave Arnott a appelé le conseil d’Oldham à adopter son “Pour la reine et le pays” lors d’une réunion ce soir. Il a discuté de la possibilité d’installer une photo de la reine Elizabeth II dans “un endroit bien en vue” dans chaque école de la région d’Oldham, en arborant le drapeau national de la Grande-Bretagne et en veillant à ce que chaque élève connaisse l’hymne national et l’histoire du pays.

Malheureusement, il est tombé à plat ventre avec 34 conseillers votant contre et seulement 10 pour. Il y a eu sept abstentions.

S’exprimant lors de la réunion avant le vote, le conseiller et ancien soldat a déclaré: «Nous pensons qu’il n’y a rien de mal à faire du patriotisme ou à arborer notre drapeau national.

« C’est l’une des nombreuses choses qui unissent notre société. »

Il a poursuivi en décrivant le Royaume-Uni comme un «bastion unique» de liberté et nous devrions être «fiers» de notre histoire dans les domaines de l’éducation, de l’art, de la science, de l’ingénierie et de «l’exportation de la démocratie» à travers le monde.

« Nous nous opposons à la tentative de certains de réécrire, supprimer ou annuler notre histoire sans consultation publique ni contexte.

« La démocratie et la liberté d’expression sont primordiales pour notre histoire nationale et annuler notre histoire n’est tout simplement pas britannique.

« Mais nous devons avoir un objectif commun. En apprenant aux enfants à chanter fièrement l’hymne national, en affichant notre drapeau national sur les écoles et les bâtiments publics ainsi qu’un portrait de Sa Majesté la Reine dans des endroits bien en vue dans les écoles et les bâtiments publics, nous créons un sentiment d’identité et d’appartenance à notre pays.

“Ce n’est pas inhabituel ou rare dans le monde.”

Il a ajouté: “C’est une opportunité pour tout le monde de se rassembler et de réaffirmer notre fierté pour notre pays.”

Sa motion a été appuyée avant que plusieurs autres conseillers aient soulevé des objections.

Le conseiller syndical Shaid Mushtaq n’était pas d’accord avec la motion et a déclaré que son message aux conservateurs était « simple ».

Il a ajouté : « Les enfants Oldham avant la politique, les familles Oldham avant la politique, les écoles Oldham et, madame la maire, l’éducation avant la politique.

« Veuillez soutenir nos écoles et rejeter cette motion. »

Le conseiller Dave Murphy a demandé qu’il soit renvoyé pour un aperçu et un examen minutieux.

Le conseiller de Lib Dem, Sam Al-Hamdani, a ensuite pris la parole.

Il a convenu qu’il « y a beaucoup de bon là-dedans, mais qu’il y a beaucoup de façons dont je ne l’apprécie pas ».

Le conseiller a déclaré qu’à certains égards, la motion « s’oppose à la liberté d’expression » car elle dicte la façon dont les gens doivent respecter leur pays.

Il a ajouté que cette liberté inclut certainement le droit des gens de trouver leur propre façon de célébrer leur pays.

Le conseiller syndical Steve Bashforth a soutenu son homologue Lib Dem et a déclaré qu’il existe de nombreux drapeaux Union Jack et portraits de la reine à Oldham.

Il a dit qu’ils le sont par choix, ce qu’ils devraient être et que forcer les gens à les avoir est une erreur.

La motion a ensuite été mise aux voix et n’a pas été adoptée.