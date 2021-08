Le conseil scolaire du Wisconsin rejette les déjeuners gratuits pour les enfants ⋆ 10z viral

Un district scolaire du Wisconsin fait la une de sa nouvelle politique draconienne visant à priver les enfants affamés de déjeuners gratuits financés par le gouvernement fédéral. La raison? Ils ne veulent pas que les enfants soient « gâtés » par la nourriture. Parce qu’apparemment, nourrir les enfants affamés est maintenant un article de luxe et non un acte de décence humaine de base. Le district scolaire de Waukesha est le seul dans tout l’État à rejeter ces déjeuners, qui, encore une fois, ne leur coûtent rien et sont financés par le gouvernement fédéral.

L’année dernière, le district a participé au programme de déjeuner gratuit universel, financé par le ministère de l’Agriculture. Le programme a aidé les familles en difficulté pendant la pandémie, qui continue de ravager les États dirigés par les républicains. Les membres du conseil d’administration ont voté en juin pour rejeter le programme, préférant revenir au National School Lunch Program, qui propose des déjeuners gratuits et à prix réduit aux étudiants à faible revenu. Mais les familles doivent faire une demande pour être inscrites au programme.

Cette décision du conseil scolaire de Waukesha est une attaque vile contre nos enfants, ciblant en particulier les enfants de couleur, qui connaissent la pauvreté à un taux disproportionnellement plus élevé. Peu importe le revenu familial, il est inacceptable qu’un élève souffre de la faim à l’école. https://t.co/7ZTvLfqQe6 – Démocrates du Wisconsin (@WisDems) 27 août 2021

Joseph Como, président du conseil scolaire, a déclaré: « Alors que nous revenons à tout ce que vous voulez croire, nous avons des décisions à prendre, … je dirais que cela fait partie de la normalisation. » Parce que rien ne dit business as usual comme les enfants affamés ?!?

La déclaration absurde de Côme a été soutenue par ses camarades monstres du conseil scolaire. Karin Rajnicek, membre du conseil d’administration, a déclaré que le programme gratuit permettait aux familles de “se gâter” facilement. Darren Clark, le surintendant adjoint des services aux entreprises, a déclaré qu’il craignait qu’il y ait une “dépendance lente” au service. Le quartier, qui est un bastion du GOP, se penche vraiment sur l’idéologie républicaine qui dit que “la cruauté est le point”.

Non seulement nourrir les enfants est un bien moral indéniable, mais cela protège également les étudiants et les administrateurs de COVID-19 en proposant des repas emballés individuellement qui sont facilement transportés et consommés à l’extérieur. Cela évite également aux enfants et aux parents la stigmatisation et l’embarras d’avoir besoin d’options alimentaires à faible revenu. De plus, le rejet du programme signifie que les écoles du district perdront de l’argent, car le programme fédéral rembourse les écoles à un taux plus élevé que le programme pré-pandémique. Et plus d’enfants sont nourris ! Il n’y a littéralement aucun avantage à annuler ce programme.

La décision du district scolaire de Waukesha a un impact disproportionné sur les élèves de couleur bien plus que sur les élèves blancs. Cette politique est une discrimination dans la pratique. https://t.co/LuDdboZMX1 pic.twitter.com/GKj6oHn6eW – femifistkilljoy (@femifistkilljoy) 27 août 2021

Sherrie Tussler, directrice exécutive de Hunger Task Force, a déclaré : « Lorsque les enfants sont en votre compagnie et que c’est l’heure des repas, vous les nourrissez… Vous ne les triez pas. Cela donne au quartier la possibilité de ne pas trier les enfants, de tous les nourrir. Tussler a poursuivi: «Je dirais qu’il s’agit d’une décision mal ou sous-informée de la part du conseil scolaire, … Et elle devrait être revue rapidement, car cela entraînera une perte de revenus substantiels pour le système scolaire, et ces revenus pourraient être utilisés pour créer une programmation supplémentaire ou améliorer la qualité de la nourriture dans l’assiette.

Debra Wollin, qui travaille au sein de l’équipe de nutrition scolaire du département de l’Instruction publique de l’État, a envoyé un courrier électronique aux membres du conseil pour « fortement recommander » au district de changer de position, étant donné que le taux de faim chez les enfants dans le comté de Waukesha est passé de 9 % en 2019 à 13 % en 2020. “De nombreuses familles qui ne seraient normalement pas admissibles à des repas gratuits ou à prix réduit peuvent encore avoir besoin d’aide pour les difficultés financières qu’elles ont connues l’année dernière”, a écrit Wollin.

Lorsque vous lisez cette histoire exaspérante de Waukesha sur le refus de l’argent gratuit parce qu’ils ne voulaient pas “gâter” les enfants en leur donnant de la nourriture, n’oubliez pas qu’ils sont également l’une des enclaves les plus riches du WI et ont voté Trump 60/40. https://t.co/58SJ4Gctth pic.twitter.com/AZVfXyvOF7 – Mike Duncan (@mikeduncan) 27 août 2021

Les parents et les membres de la communauté protestent contre la décision du conseil scolaire. Le conseil d’administration a convenu de tenir une session extraordinaire lundi pour reconsidérer sa décision. Si vous êtes horrifié par cette histoire, alors bonne nouvelle ! Vous pouvez contacter les membres de la commission scolaire de Waukesha ICI pour leur dire ce que vous pensez de leur décision.

J’apprécie la transparence du district scolaire de Waukesha qui publie les numéros de téléphone et les adresses des membres de son conseil d’administration afin que nous sachions comment joindre Karin Rajnicek, qui craignait que les familles des élèves ne soient « gâtées » par des déjeuners gratuits.https://t.co/ NrcPvbj8NO https://t.co/OhkHiwYSGO – Un type étrange (@whatfreshheck) 27 août 2021

Maintenant que ces membres du conseil d’administration sont humiliés au niveau national, est-ce que cela changera d’avis ? Tout dépend si l’un de ces monstres est même capable de ressentir l’émotion.

(via Milwaukee Journal Sentinel, image : Romulus Films)

Vous voulez plus d’histoires comme celle-ci ? Devenez abonné et soutenez le site !

—Le Mary Sue a une politique de commentaires stricte qui interdit, mais sans s’y limiter, les insultes personnelles envers n’importe qui, discours de haine et trolling.—

Une astuce que nous devrions connaître ? [email protected]