Le conseil scolaire rappelle les élections au Kansas et au Wisconsin au scrutin du 2 novembre

Un membre du conseil scolaire du Kansas et quatre membres du conseil scolaire du Wisconsin sont confrontés à des élections de rappel le 2 novembre. Les partisans des deux efforts ont cité la réponse du conseil scolaire à la pandémie de COVID-19 comme l’une des raisons du rappel.

Dans le Nemaha USD 115 au Kansas, la représentante du district 1, Amy Sudbeck, est confrontée à une question de rappel oui/non. Si une majorité d’électeurs votent en faveur du rappel, Sudbeck sera démis de ses fonctions. Si une majorité d’électeurs votent contre le rappel, Sudbeck conservera son poste.

La pétition de rappel a déclaré que Sudbeck n’avait pas rempli ses fonctions et a allégué qu’elle avait violé les lois de l’État en votant pour exiger des masques dans les écoles plutôt que de les autoriser à être facultatifs. En réponse au rappel, Sudbeck a déclaré : « Il est regrettable que ce problème ait causé des divisions dans notre communauté. J’ai voté avec la majorité pour laisser à nos enfants la liberté de participer à des activités, de rester à l’école et de les garder hors d’une quarantaine invoquée par le service de santé. »

Sudbeck a été nommée à son poste au sein du conseil d’administration de sept membres en 2020. Elle cherche à être réélue en 2021. Elle est passée de la primaire le 3 août et sera sur le scrutin électoral régulier en plus du scrutin électoral de rappel le novembre 2.

Trois signatures ont été nécessaires pour obtenir le rappel sur le bulletin de vote. Le greffier du comté de Nemaha a vérifié huit signatures, ce qui a permis de programmer l’élection de rappel.

Dans le district scolaire de Mequon-Thiensville dans le Wisconsin, quatre membres du conseil d’administration – Wendy Francour, Erik Hollander, Akram Khan et Chris Schultz – sont sur le bulletin de vote. Cheryle Rebholtz a déposé sa candidature contre Francour, Charles Lorenz a déposé sa candidature contre Hollander, Kristopher Kittell a déposé sa candidature contre Khan et Scarlett Johnson a déposé sa candidature contre Schultz. Le candidat qui obtient le plus de votes à chaque élection de rappel remportera ce siège.

Les partisans du rappel ont déclaré qu’ils avaient commencé le rappel en raison de préoccupations concernant la réponse du district scolaire à la pandémie de COVID-19, la théorie critique de la race, une baisse des mesures de performance scolaire et l’incapacité d’obtenir des réponses des membres du conseil d’administration. Les trois autres membres du conseil d’administration n’étaient pas éligibles au rappel car ils n’avaient pas été en poste depuis au moins un an.

En réponse aux efforts de rappel, une porte-parole du district a déclaré : « L’objectif de MTSD reste de faire avancer notre vision et de planifier une solide expérience d’apprentissage pour tous les élèves pour l’année scolaire 2021-2022.

Les quatre membres nommés ont déposé des contestations contre les pétitions de rappel. Les défis ont été soutenus lorsqu’il s’agissait de dupliquer les signatures, mais n’ont pas été soutenus sur d’autres questions. Pour obtenir le rappel sur le bulletin de vote, les partisans du rappel devaient recueillir environ 4 200 signatures par membre du conseil en 60 jours.

Ballotpedia a suivi 82 efforts de rappel des conseils scolaires contre 212 membres du conseil jusqu’à présent en 2021 – le nombre le plus élevé d’efforts de rappel des conseils scolaires que Ballotpedia a suivi en un an. L’année suivante la plus élevée était en 2010 avec 38 efforts de rappel contre 91 membres du conseil scolaire.

Au premier semestre 2021, Ballotpedia a suivi 164 efforts de rappel contre 262 fonctionnaires. Il s’agissait des efforts de rappel les plus importants pour ce point de l’année depuis le premier semestre de 2016, lorsque Ballotpedia a suivi 189 efforts de rappel contre 265 fonctionnaires. En comparaison, Ballotpedia a suivi entre 72 et 155 efforts à mi-parcours de 2017, 2018, 2019 et 2020.