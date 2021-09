Le conseil scolaire tente de faire taire un parent qui lit des livres pornographiques pédo dans sa propre bibliothèque ⋆ .

par Paul Joseph Watson, Summit News :

Les parents se moquent des responsables de l’école qui ne veulent pas entendre du porno pédo gay dégoûtant donné aux enfants

Un conseil scolaire de Virginie a tenté de couper une mère qui lisait à haute voix des livres pornographiques dégoûtants sur la pédophilie stockés dans la bibliothèque de l’école dans le cadre d’une campagne de « diversité et d’inclusion ».

Stacy Langton s’est adressée aux responsables du lycée de Fairfax à ce sujet, en lisant deux livres qu’elle a découverts dans l’établissement.

Langton a déclaré: «Après avoir assisté à une réunion du conseil scolaire du 9 septembre au Texas sur la pornographie dans les écoles, j’ai décidé de vérifier les titres au lycée de mon enfant, Fairfax High School. Les livres étaient disponibles et nous les avons consultés. Ces deux livres incluent la pédophilie, les relations sexuelles entre hommes et garçons.

Elle a ajouté que “Les illustrations incluent la fellation, les jouets sexuels, la masturbation et la nudité violente.”

Langton a ensuite lu à haute voix les passages suivants du matériel :

“J’ai hâte d’avoir ton c *** dans ma bouche. Je vais te faire la pipe de ta vie, et ensuite je te veux en moi.

« Et si je vous disais que j’ai touché le cul d’un autre gars ? Et si je te disais que je l’ai sucé ? J’avais dix ans, mais c’est vrai. J’ai sucé la bite de Doug Goble, le gars de l’immobilier, et il a sucé la mienne aussi.